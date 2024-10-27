27 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Bir dönemin en sevilen sunucusu olan Alp Kırşan, modacı Pınar Kerimoğlu’na konuk oldu. Yine çok konuşulacak açıklamalara imza atan Kırşan, yıllardır ekranda sunuculuk yapan bazı isimlere büyük taş attı!
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2. Tansu Dayan, Yalı Çapkını'nın 'İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sarhoş halde röportaj vermesini fena tiye alınca olanlar oldu! Demet Evgar, hemcinsi meslektaşına yapılan bu tavra karşı sağlam bir cevap verdi.
3. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; sosyal medyada soyadını silen Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'la boşanacağı iddiaları sonrası ilk kez açıklama yaptı. Ünlü güzelin geçiştirme şekli "Dedikodular doğru mu?" dedirtti.
4. Sevilen oyuncu Hazal Kaya, Hürriyet'ten Hakan Gence’ye verdiği röportajda eşi Ali Atay'la yaptığı ve hiç duymadığımız anlaşmasını açıkladı. Kaya'nın şaşırtan sözleri kullanıcıları da ikiye böldü.
5. Hakan Sabancı'yla yeni pozunu hikayesinde paylaşan Hande Erçel, seven sevdiğini kalbine etiketlesin akımına katıldı 😂
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6. Ünlü şarkıcı Edis, geçtiğimiz akşam Bakü'de sahne aldı. Sevilen şarkıcının konser sonrasında trafik ışıklarında bekleyen hayranlarına yaptığı sürpriz onları oldukça mutlu etti. Edis, o anlara ait bir videoyu sosyal medyasından paylaştı.
7. Ünlü şarkıcı Sıla geçtiğimiz akşam bir konser verdi. Ünlü ismin konser sahnesine sevgilisi İlker Kaleli'de konuk oldu. İkilinin aşk dolu anları gündem oldu.
8. Geçtiğimiz haftalarda yeni bir girişim için kolları sıvadıklarının sinyalini veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Kırklareli'ne üzüm toplamaya bağ bozumuna gitti! Minik oğulları Kurt Efe de yanlarındaydı, yeni projelerinin ne olduğu da kesinleşmiş oldu.
9. Cezaevinden çıktıktan sonra ilgi çekmek için elinden geleni yapan Bahar Candan, bu sefer de annesi ve ablası hakkında yeni iddialarda bulundu, suçluyu da sosyal medya ilan etti.
10. Yaptığı açıklamalarla, sosyal medyada attığı taşlarla, kombinleri ve oyunculuğuyla sık sık gündem olan Farah Zeynep Abdullah, Kazıklı Maria ile The Bırtcast'e konuk oldu. Bugüne dek sinirlerini en çok bozan yorumu açıklayan Farah, konunun derinine inip ders de verdi.
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11. Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Teoman, kendisine çakmak hediye edip sarılmak isteyen hayranına verdiği cevapla olay oldu!
12. Gülçin Santırcıoğlu'nun Yalı Çapkını kadrosundan arkadaşlarıyla beraber gittiği Harbiye konserinde alkollüyken verdiği röportaj olay yaratmış, Tansu Dayan'ın da dikkatini çekmişti. Santırcıoğlu'nu taklit eden Tansu Dayan, kendisine tepki gösteren Demet Evgar'a cevap verdi.
13. Başarılı oyuncu Evrim Alasya'nın ''Aşk Biter mi?'' isimli tiyatro oyununda birlikte rol aldığı Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili, Caddebostan Sahili'nde el ele görüntülendi.
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