26 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Ünlü şarkıcı İrem Derici, Adana konserinde yaşadığı talihsiz kazanın ardından hastalığını açıkladı. Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre uyurgezerlik sorunu yaşadığını belirten Derici, tedavi sürecine başlayacağını duyurdu.
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2. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Lara arasındaki tartışma sosyal medyada gündem oldu. Lara’nın “Psikolojik yardım almalı” sözlerine Ortaç’tan beklenmedik bir cevap geldi. Ortaç “Lara’yı severim, doğru söylüyor” diyerek kendini eleştirdi. Etiler’de görüntülenen sanatçı 2025’in kendisi için oldukça zorlu geçtiğini belirtti.
3. Pelin Karahan katıldığı programda özel hayatıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Eşi Bedri Güntay’ın yan masadaki bir kadından sosyal medyada mesaj aldığını anlatan ünlü oyuncu, yaşadığı olay karşısında “Artık insafsızlık” diyerek isyan etti. Daha önce de eşine çıplak fotoğraflar gönderen kadınlar hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu gündeme bomba gibi düşmüştü.
4. Los Angeles’taki yangın felaketinde 1.2 milyon dolarlık villasını kaybeden Kenan Doğulu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, “Asıl mesele bundan sonrası, sigorta ve işlemlerle ilgileneceğiz” dedi. Daha önceki açıklamasında yaşadığı kayıpları dile getiren Doğulu, “Anılar, koleksiyonlar, stüdyom… Her şey gitti” demişti.
5. Her paylaşımı, her hareketiyle olay olmaya devam eden Dilan Polat bu kez de aldığı reklam cezalarıyla sarsıldı. Eski iş yerinin tanıtımını yaptığı paylaşımlarda “reklam” ibaresi kullanmadığı için ceza kesildiğini anlatan Polat, yaşadığı şoku gözyaşlarıyla anlattı. Üç farklı firmadan gelen cezalarla karşı karşıya kalan Polat, cezaların detaylarından habersiz olduğunu söyledi. Ünlü fenomen “Bunların nasıl ödeneceğine dair hiçbir bilgim yok” diyerek takipçilerinden dua istedi.
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6. @tvgundemi hesabı tarafından aşk yaşadıkları dedikodusu yayılan Arya Bektaş ve Sefo, konuya ilişkin ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. İlk açıklamayı yapan Sefo'nun aşk dedikodusundan rahatsız olduğu için cinsel yönelimini açıklayıp, Arya Bektaş hakkında "erkek arkadaşım" vurgusu yapması dikkat çekti. Sefo'dan sonra Arya Bektaş da sessizliğini bozdu, kendisine kırıldığını ve açıklamasını şoklar içinde izlediğini dile getirdi.
7. 'Beyaz ve Sen' gibi romantik aşk şarkılarının prensi olarak tanıdığımız ünlü şarkıcı Rober Hatemo'yu bir süredir ne ekranlarda ne de müzik listelerinde göremiyorduk. Kendisi Armağan Çağlayan'ın 'Şimdiki Aklım Olsa' isimli programına konuk oldu. Hatemo, birçok konu hakkında samimi paylaşımlarda bulunurken kariyer yoluyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Ünlü şarkıcı, 'Rober Hatemo' isminin önünün kesildiğini söylerken, 'beni hiçbir zaman bitiremezler' diyerek iddialı bir çıkışa imza attı.
8. 'Aziz' ve 'Bahar' dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla konuşulan başarılı oyuncu Füsun Demirel, elli yaşında anne olmuş ve yaşadığı annelik sevinciyle gündeme gelmişti bir dönemler. Şimdi ikiz çocukları büyüyen oyuncu, oğluyla Dubai seyahatlerinden dönüşte uçakta bir skandal yaşadı. Oğlu, yediği tavuktan zehirlenen Demirel, bu olayı sosyal medyaya taşıyarak sesini duyur, şikayetini ilgili uçak firmasına iletti.
9. Haftalardır Hacı Sabancı'nın babalık davası sebebiyle gündemimizden düşmeyen Sabancı ailesinde bir hareketlenme yaşandı. Daha yeni bir torunu olduğu öğrenen Arzu Sabancı'ya bir şok da küçük oğlu Kerim Sabancı tarafından yaşatıldı. Geçtiğimiz gece ünlü bir mekanda oyuncu güzelle yakalanan Kerim Sabancı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Samimi görüntüler, @blogyagmuru takipçilerinin ifşasıyla yayıldı.
10. Abartılı makyajı, konuşma tarzı, kombinleri ve düzenli olarak çıktığı kadın matineleriyle sık sık gündeme oturan Murat Övüç, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla yine tüm gözleri üzerine toplamayı başardı. Daha önce de kardeşlerini yerden yere vuran Övüç, anne ve babasının mezarında kardeşlerine seslenerek şov yaptı.
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11. İdo ve Yasemin Tatlıses'in geçtiğimiz sene kucaklarına aldığı dünya şekeri ikizleri 1 yaşına girdi! Ülkedeki acı yangın faciası gündemi sebebiyle çocukların doğum gününden herhangi bir paylaşım yapmamayı tercih eden Yasemin Tatlıses, yalnızca bir açıklama paylaşıp herkese evlatlarıyla sağlıklı bir ömür diledi. Fakat yine de yakın arkadaşları Avatar Atakan sayesinde doğum gününden birkaç an görebildik! Gelin, ikizler göz açıp kapayıncaya kadar nasıl büyümüş de kocaman olmuş beraber görelim.
12. Bir döneme damgasını vuran Var mısın Yok Musun yarışmasında aşık olup evlenen Gizem ve Hakan Hatipoğlu'nun 2018 yılında Lila ismini verdikleri bir kızı olmuştu. Zaman zaman Survivor'da, zaman zaman da Survivor Panorama'da izlediğimiz Hakan Hatipoğlu'nun Lila'sı kocaman oldu! Geçtiğimiz saatlerde ise Survivor Panorama yayınında boy gösterdi! Gelin, Hatipoğluların kızı nasıl da babasının klonu olup çıkmış beraber görelim.
13. Acun Ilıcalı'nın ardından Meedo'suyla yaptığı evlilik de hüsranla sonuçlanınca uzunca bir süre aşk kapılarını kapatan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda gizemli sevgilisini paylaşmış, kalbini birine kaptırdığını kendisi ilan etmişti!, Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira'yı gözden nazardan saklayan Subaşı, şimdiye dek hep flu ve belirsiz fotoğraflar paylaştı. Geçtiğimiz saatlerde ise biricik aşkını İstanbul'a getirdiği ortaya çıktı! Brezilyalı Marlon'u küçük bir İstanbul turuna çıkaran Şeyma Subaşı, fırsat bu fırsat diyerek evlilik işini de garantiye aldı 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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