Lüks Villası Yangında Kül Olan Kenan Doğulu ''Bundan Sonrası Daha Önemli'' Diyerek Yapacaklarını Anlattı!
Lüks Villası Yangında Kül Olan Kenan Doğulu ''Bundan Sonrası Daha Önemli'' Diyerek Yapacaklarını Anlattı!
Los Angeles’taki yangın felaketinde 1.2 milyon dolarlık villasını kaybeden Kenan Doğulu’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, “Asıl mesele bundan sonrası, sigorta ve işlemlerle ilgileneceğiz” dedi. Daha önceki açıklamasında yaşadığı kayıpları dile getiren Doğulu, “Anılar, koleksiyonlar, stüdyom… Her şey gitti” demişti.
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ABD’nin Los Angeles şehrinde meydana gelen büyük orman yangınları binlerce kişinin hayatını altüst ederken, 1.2 milyon dolarlık lüks villası yanan Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti de felaketten nasibini aldı.
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Yangınlar sırasında 28 kişi hayatını kaybetmiş, 16 bin yapı kül olmuştu. Büyük zarara uğrayan Doğulu konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
Ünlü şarkıcı, “Çok önemli değil aslında. Çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız.”
“İşlemler, sigorta falan nasıl olacak, ona bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi” dedi.
Daha önce yaptığı ilk açıklamada yaşadığı manevi kayıpları dile getiren Doğulu, “Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum... Her şey gitti. Bütün mahalle yerle bir oldu. Eşimiz dostumuz evsiz kaldı” ifadelerini kullanmıştı.
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Öte yandan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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