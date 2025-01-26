Pelin Karahan’dan Şoke Eden İtiraf: Yan Masadaki Kadın Kocasına Mesaj Atmış!
Pelin Karahan’dan Şoke Eden İtiraf: Yan Masadaki Kadın Kocasına Mesaj Atmış!
Pelin Karahan katıldığı programda özel hayatıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Eşi Bedri Güntay’ın yan masadaki bir kadından sosyal medyada mesaj aldığını anlatan ünlü oyuncu, yaşadığı olay karşısında “Artık insafsızlık” diyerek isyan etti. Daha önce de eşine çıplak fotoğraflar gönderen kadınlar hakkında açıklamalarda bulunan oyuncu gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Pelin Karahan hepimizin hayatına bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisiyle dahil olmuştu. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kirli Sepeti gibi birçok dizide gördüğümüz oyuncu 2014 yılından bu yana Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.
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Karahan, Sibel Arna’nın YouTube programında eşiyle yemek yerken yaşadığı çarpıcı bir olayı anlattı. Ünlü oyuncu bir aile yemeğinde yan masadaki bir kadının eşi Bedri Güntay’a sosyal medyadan mesaj attığını söyledi.
Karahan olayın detaylarını, “Yan masamızda oldu mesaj attılar, ailece oturuyoruz çoluk çok yan masadaki kız sosyal medyada kocama direkt mesaj attı. 'Bizimki kalkalım kalkalım' diyor.”
“Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani” sözleriyle ifade etti.
"Artık insafsızlık ben karşısındayım!'' diyen Karahan olayın devamında da yaşadıklarını şöyle anlattı: ''Derken ikinci mesaj geldi! 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış! Oluyor bunlar. Biz kalktık"
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Sadece bu olay değil, Pelin Karahan daha önce de eşinin kadın takipçilerinden çıplak fotoğraflar aldığını açıklamıştı. “Ben kıskanç bir insan değilim ama Bedri çok kıskanç.” diyen Karahan bu konuda soğukkanlılığını koruduğunu belirtti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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