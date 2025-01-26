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Serdar Ortaç’tan Lara’ya Şaşırtan İtiraf Geldi: ''Doğru Söylemiş Hastayım''

Serdar Ortaç’tan Lara’ya Şaşırtan İtiraf Geldi: ''Doğru Söylemiş Hastayım''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 11:32

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Lara arasındaki tartışma sosyal medyada gündem oldu. Lara’nın “Psikolojik yardım almalı” sözlerine Ortaç’tan beklenmedik bir cevap geldi. Ortaç “Lara’yı severim, doğru söylüyor” diyerek kendini eleştirdi. Etiler’de görüntülenen sanatçı 2025’in kendisi için oldukça zorlu geçtiğini belirtti.

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Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam Etiler’de objektiflere takıldı. Stüdyodan çıktığını belirten şarkıcı “Yeni çalışmalarımız var. Bir şarkım vardı. Pınar diye bir hanımefendiye şarkı verdim. Provaları bitti. Evime gidiyorum.” dedi.

Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam Etiler’de objektiflere takıldı. Stüdyodan çıktığını belirten şarkıcı “Yeni çalışmalarımız var. Bir şarkım vardı. Pınar diye bir hanımefendiye şarkı verdim. Provaları bitti. Evime gidiyorum.” dedi.

2025 yılının oldukça zorlu geçtiğini ifade eden Ortaç “Boşanma ile ilgili pişmanlığım yok. Sahnede insanlar eğlensin diye espriler yapıyorum.” diye konuştu.

2025 yılının oldukça zorlu geçtiğini ifade eden Ortaç “Boşanma ile ilgili pişmanlığım yok. Sahnede insanlar eğlensin diye espriler yapıyorum.” diye konuştu.

Ortaç, geçtiğimiz günlerde "Botokstan su içemiyor" sözleriyle şarkıcı olan Lara'yı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Ortaç, geçtiğimiz günlerde "Botokstan su içemiyor" sözleriyle şarkıcı olan Lara'yı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Şarkıcı Lara da tepkisiz kalmayıp "Sağlığı ve psikolojisi hiç iyi değil, yardım almalı" demişti.

Şarkıcı Lara da tepkisiz kalmayıp "Sağlığı ve psikolojisi hiç iyi değil, yardım almalı" demişti.

Lara’nın kendisiyle ilgili sözlerine şaşırtan bir yanıt veren Ortaç, “Lara’yı çok severim. Evet, haklı, tedavi olmam lazım. Zaten hastayım” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Lara’nın kendisiyle ilgili sözlerine şaşırtan bir yanıt veren Ortaç, “Lara’yı çok severim. Evet, haklı, tedavi olmam lazım. Zaten hastayım” diyerek dikkatleri üzerine çekti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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