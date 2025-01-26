Kombi Tamiri Kâbusa Döndü: Oyuncu Pervin Bağdat'a Dolandırıcılık Şoku!
Kombi Tamiri Kâbusa Döndü: Oyuncu Pervin Bağdat'a Dolandırıcılık Şoku!
Ünlü oyuncu Pervin Bağdat dolandırıcıların hedefi oldu. Kombi arızası bahanesiyle evine gelen kişiler Bağdat’ın banka hesabından habersizce 22 bin lira çekti. Oyuncu durumu fark edince soluğu adliyede aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Ünlü oyuncu Pervin Bağdat kombi arızası yüzünden hayatının şokunu yaşadı. Kadıköy’deki evinde kombi arızası için firmayı arayarak kayıt açtıran Bağdat, kendisini Şaban olarak tanıtan şahıs ve yanındaki kişi tarafından dolandırıldı.
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Kombi tamir bedeli olarak 22 bin lira isteyen dolandırıcılar aceleci tavırlarla Bağdat’ın cep telefonundan banka uygulamasını açtırarak oyuncunun onayı olmadan hesaptan para transferi gerçekleştirdi.
İşlemin ardından dolandırıldığını anlayan ünlü oyuncu durumu kombi firmasına bildirdi. Kendisine para iadesinin yapılacağı söylense de Bağdat’a herhangi bir ödeme yapılmadı.
Bunun üzerine savcılığa şikayette bulunan Pervin Bağdat mağdur edildiğini dile getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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