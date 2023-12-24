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25-31 Aralık 2023 Haftalık Burç Yorumları

etiket 25-31 Aralık 2023 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 19:08 Son Güncelleme: 24.12.2023 - 21:17

27 Aralık 2023’te yılın son Dolunayı bizleri karşılıyor.  Kim olduğumuzun ve kim olmadığımızın farkındalığına erişerek ilişkilerimizi yeniden yapılandırabileceğimiz, o yok saydığımız emek, aşk, sevgi maneviyatı kalplerimizin zihinlerimizin merkezine alarak yaşar gibi yapan ölü ruhlarımızı sevgi ile diriltme şansını getiren güçlü enerjiler ile dolu. Dolunay enerjisi ile idealist sevgi, şefkat ve empati ile ilgili eksikliklerimiz üzerine durup düşünmeli ve bunları telafi etmeye gayret etmeliyiz.  İlişkilerimizdeki hayal kırıklıklarını, hataları, yanlış kararları, sevgi ile gösteriş olmadan sadece kalben şifalandırmamız mümkün. Aynı zamanda bu dolunay enerjisi altında, negatif insanlar veya ortamlar enerjinizi tüketebilir ve sizi depresif, korkmuş veya hasta hissetmenize neden olabilir. Çok şefkatli olduğunuz için, nezaketinizi zayıflık olarak görüp sizden faydalanmaya kalkan karanlık ruhlu bencillere de dur diyerek hayatlarınızdan gönderme kararlılığını göstermelisiniz ki SEVGİ kazansın.

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Koç

Koç

Bu hafta finansal konularda risklerden uzak durmalı. Alım-satımlar gibi aileyi ilgilendiren miras ortak yatırım planlarında ön planda ve yönlendirici olmamalısınız. Özel yaşamınızda ise bekar Koçlar hayat arkadaşınızla karşılaşabilir evlilik kararınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sağlığınızın önem kazandığı bir haftadasınız. Karın ağrısı ve üst solunum yollarına bağlı sorunlar yaşayabilirsiniz. Sizlerde diyete başlamayı düşünüyorsanız hafta ortasından itibaren başlayabilirsiniz. Diyet programınızda yağlı ve baharatlı gıda ürünleri tüketmekten kaçının. Evli Koç’lar eşinizle ilişkilerinizi iyileştirebilir evliliğinizde yeni bir sayfayı AŞK’la fedakarlıkla sabırla açabilirsiniz. Bencilliklerinizden uzaklaşmanızın zamanı geldi de geçiyor bile.

Boğa

Gökyüzü maddi manevi kazanımları yüksek bir haftayı müjdeliyor sizlere. Bu haftaya güzel haberler alarak başlayabilirsiniz. Şansınız dönüyor uğramış olduğunuz haksızlıkların hakkını evren alacağınızı müjdeliyor sizlere. Yeni bir işinizi devreye sokabilir iş arıyorsanız bulabilirsiniz. Evli ve ilişkisi devam eden Boğalar ilişkiniz de ki gerginlikler karşı tarafın hatasını anlaması ve sevgisini size tüm kalbi ile yansıtması ile düzeliyor. Bekar ve ilişkisi olmayan Boğa’lar sürpriz bir beraberliğe adım atabilir yaralı kalbinizi aşkla iyileştirebilirsiniz.

İkizler 

Bu hafta iş hayatınızda gerginliklerden inatlaşmalardan uzak durmalı. Haftanın ilk iki günü kiminle nerede ne konuştuğunuza dikkat etmeye odaklanmalısınız. Söyledikleriniz başınızı ağrıtabilir. Çalışma arkadaşlarınızın size karşı düşmanlıklarına karşı dikkatli davranın ve mesai arkadaşlarınız ile her şeyi paylaşmayın. Ailevi konularda kardeşleriniz ile sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi üzmeyin ve kendi hakkınıza girmeyin. Özel yaşamınızda ise sağ duyulu davranın ve kıskançlık duygunuzu kontrol altında tutun.

Yengeç

Yengeç

Burcunuzda gerçekleşecek Dolunay pek çok şeyle yüzleştirecek sizleri. Konuştuklarınız seçimleriniz ve yaptıklarınızın karşılığına hazır olmalısınız. İş hayatınızda risk almamalı arkadaşlarınız ile samimiyet dengesini korumalısınız. Özel yaşamınızda karar verme mekanizmanız doğru şekilde ilerlemenizi sağlayacak güçte. Kalbinizi dinleyin ve kararlarınızı başkalarına danışmadan kalbiniz ile almaya gayret gösterin. 

Aslan 

Bu hafta iş hayatınızda yeni teklifler alabilir farklı ortamlarda bulunabilir imkansız olarak gördüğünüz konuların mimarı olabilirsiniz daha önce tereddütle yaklaştığınız konularda hakimiyetiniz ve çalışkanlığınızla başarılı bir çıkış yakalayabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz beklenmedik bir yatırımı bu hafta içinde gerçekleştirebilirsiniz. Özel yaşamınızda da eş ya da sevgilinizle romantizmi yakalayabilirsiniz. Gökyüzü aşk ve iş hayatınızda sizlere cömert davranırken size düşen hayattan ne istediğinizi belirleyerek kararlılıkla hareket etmek olmalı.

Başak 

Bu hafta iş hayatınızda önemli bir başarı yakalayabilirsiniz. Konuşmayı bir yana bırakıp harekete geçmeli ve kazanmalısınız. Özel yaşamınızda ise evli Başak’lar arkadaşlarınızın boş boğazlığından kaynaklanan sorunlar ile uğraşabilirsiniz. Geçmişte paylaştığınız bir sırrınız ortaya gerçeği yansıtmayan bir şekilde dökülebilir ve zor durumda kalabilirsiniz. Ayrıca unutmamalısınız ki iki kişinin bildiği sır sır değildir! Bekar Başaklar arkadaşlarınız aracılığı ile tanıştırılacağınız ya da aynı ortamlarda olacağınız biri ile yakınlaşabilir keyifli bir ilişkiye adım atabilirsiniz.

Terazi

Terazi

Bu hafta yatırımlar ve finansal konularda olabildiğince az risk almalı ve gerçekçi davranarak hareket etmelisiniz. İşbirlikleri yeni fikir ve projelere açık olmalı fakat yeni tanıdığınız kişilere dikkat etmelisiniz. Hafta boyunca iş ve özel yaşamınızda ki arkadaşlarınızla ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli davranmalısınız.  Bekar ve ilişkisi devam eden Teraziler her şeye kulaklarınızı tıkayın ve kalbinizin sesini dinleyerek ilişkinize sevdiğiniz insana değer verin kazanan AŞK olsun.

Akrep 

İş hayatınızda haklının haksızın ortaya çıkacağı adaletin işleyeceği güçlü bir haftadasınız. Üzerinize oynanan oyunlar ortaya çıkacak ve herkes ektiğini biçecek sizi de içine almaya çalıştıkları oyunlarının içine kendileri düşecekler. Özel yaşamlarınızda uzun süredir eşle problemler yaşayan Akrepler yaşadığınız ve yaşattığınız her şeyi adil bir şekilde değerlendirip ilişkinizi bitirme kararı alabilirsiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan Akrepler hafta sonuna doğru AŞK kalbinizde ki yerini sürpriz bir şekilde alabilir.

Yay 

Yüksek enerjili tempolu bir hafta karşılıyor sizleri. Azimli ve çalışkan olduğunuz sürece iş hayatınızda istikrar sizden yana olacak. Özel yaşamınızda eş ya da sevgilinizle kıskançlıklar yüzünden ciddi tartışmalar yaşayabilirsiniz. Elinizden geldiği kadar sakin olmaya çalışarak hareket edin öfke ile değil kalbinizin sesine kulak vererek hareket edin. Hayatınızda bir dönem kapanıp yeni bir dönem başlıyorken seçimlerinizin ne denli önem taşıdığının farkına varmalısınız.

Oğlak

Oğlak

Gökyüzü iş hayatınızda yaşadığınız zorluklar arkanızda geliyor ve yerini olumlu gelişmelere bırakıyor. Aklınızı bilgi deneyim ve özgüvenle birleştirmeli b ve hedeflerinize doğru kararlılıkla ilerlemelisiniz. İş ve özel yaşamınızda doğru ve olumlu kararlar alıp uygulayabileceğiniz bir haftadasınız. Özel yaşamınızda ise romantizm, aşk ve heyecan hakim bu hafta. Eş ya da sevgilinize zaman ayırmalı ve aşkın güzelliklerini yaşayıp yaşatmak için çabalamalısınız.

Kova 

Bu hafta, yakınlarınız ve kardeşlerinizle ciddi tartışmalar yaşayabilir öfkeyle yanlış kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz sizlere önerim sakin olmalı ve sağ duyunun peşinden gitmelisiniz. Özel hayatınızda bitişler yaşayabilir çok daha iyi şartlarda yeni başlangıçlar ve fırsatlara kavuşabilirsiniz. Kararlarınızı alırken başkalarına değil kendinize güvenerek hareket edin. Bekar ve ilişkisi olmayan Kovalar aşk hayatınızda ki arayışlarınız yanlış ilişkilere neden olabilir dikkatli davranın.

Balık  

Haftanın ilk günü iş hayatınızda var olan şartları korumalı yeni bir oluşum ya da girişimin içine girmeden önce kazanım ve kayıplarınızı akıllıca değerlendirerek kararlar almalısınız. Özel yaşamınızda da evli ve uzun süredir ilişkisi devam eden Balıklar geçmişte yaşanan kıskançlıkla ilgili olaylar tekrar edebilir ve buna bağlı şiddetli tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bekar Balıklar hafta sonuna doğru yaşanan gelişmelerle aşk ruhunuzu kalbinizi sarabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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