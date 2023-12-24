25-31 Aralık 2023 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta finansal konularda risklerden uzak durmalı. Alım-satımlar gibi aileyi ilgilendiren miras ortak yatırım planlarında ön planda ve yönlendirici olmamalısınız. Özel yaşamınızda ise bekar Koçlar hayat arkadaşınızla karşılaşabilir evlilik kararınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sağlığınızın önem kazandığı bir haftadasınız. Karın ağrısı ve üst solunum yollarına bağlı sorunlar yaşayabilirsiniz. Sizlerde diyete başlamayı düşünüyorsanız hafta ortasından itibaren başlayabilirsiniz. Diyet programınızda yağlı ve baharatlı gıda ürünleri tüketmekten kaçının. Evli Koç’lar eşinizle ilişkilerinizi iyileştirebilir evliliğinizde yeni bir sayfayı AŞK’la fedakarlıkla sabırla açabilirsiniz. Bencilliklerinizden uzaklaşmanızın zamanı geldi de geçiyor bile.

Boğa

Gökyüzü maddi manevi kazanımları yüksek bir haftayı müjdeliyor sizlere. Bu haftaya güzel haberler alarak başlayabilirsiniz. Şansınız dönüyor uğramış olduğunuz haksızlıkların hakkını evren alacağınızı müjdeliyor sizlere. Yeni bir işinizi devreye sokabilir iş arıyorsanız bulabilirsiniz. Evli ve ilişkisi devam eden Boğalar ilişkiniz de ki gerginlikler karşı tarafın hatasını anlaması ve sevgisini size tüm kalbi ile yansıtması ile düzeliyor. Bekar ve ilişkisi olmayan Boğa’lar sürpriz bir beraberliğe adım atabilir yaralı kalbinizi aşkla iyileştirebilirsiniz.

İkizler

Bu hafta iş hayatınızda gerginliklerden inatlaşmalardan uzak durmalı. Haftanın ilk iki günü kiminle nerede ne konuştuğunuza dikkat etmeye odaklanmalısınız. Söyledikleriniz başınızı ağrıtabilir. Çalışma arkadaşlarınızın size karşı düşmanlıklarına karşı dikkatli davranın ve mesai arkadaşlarınız ile her şeyi paylaşmayın. Ailevi konularda kardeşleriniz ile sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi üzmeyin ve kendi hakkınıza girmeyin. Özel yaşamınızda ise sağ duyulu davranın ve kıskançlık duygunuzu kontrol altında tutun.