25-31 Aralık 2023 Haftalık Burç Yorumları
27 Aralık 2023’te yılın son Dolunayı bizleri karşılıyor. Kim olduğumuzun ve kim olmadığımızın farkındalığına erişerek ilişkilerimizi yeniden yapılandırabileceğimiz, o yok saydığımız emek, aşk, sevgi maneviyatı kalplerimizin zihinlerimizin merkezine alarak yaşar gibi yapan ölü ruhlarımızı sevgi ile diriltme şansını getiren güçlü enerjiler ile dolu. Dolunay enerjisi ile idealist sevgi, şefkat ve empati ile ilgili eksikliklerimiz üzerine durup düşünmeli ve bunları telafi etmeye gayret etmeliyiz. İlişkilerimizdeki hayal kırıklıklarını, hataları, yanlış kararları, sevgi ile gösteriş olmadan sadece kalben şifalandırmamız mümkün. Aynı zamanda bu dolunay enerjisi altında, negatif insanlar veya ortamlar enerjinizi tüketebilir ve sizi depresif, korkmuş veya hasta hissetmenize neden olabilir. Çok şefkatli olduğunuz için, nezaketinizi zayıflık olarak görüp sizden faydalanmaya kalkan karanlık ruhlu bencillere de dur diyerek hayatlarınızdan gönderme kararlılığını göstermelisiniz ki SEVGİ kazansın.