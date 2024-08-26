26 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Senelerce Murat Dalkılıç'ın ihaneti sebebiyle toparlanamadığı düşünülen Merve Boluğur'un Enes Batur'un programına katılıp yalan makinasına bağlandığı anlar yeniden gündeme oturdu. Boluğur'un aldatma itirafı ve aldatmakla ilgili savunduğu fikirler, sosyal medya kullanıcılarına "e Merve aslında karmayı yaşamış" dedirtti.
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2. Leyla ile Mecnun’un İskender’i, Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabı dolandırıcılar tarafından çalındı. Taylan'ın hesabından giden mesajlar ile dolandırıcılar arkadaşı Cüneyt Dalgakıran'ı 80 Bin TL soydular.
3. Bir süredir radyo programı sunucusu Güçlü Mete ile aşk yaşayan oyuncu Ceyda Düvenci'nin yeni stili dikkat çekti. Düvenci, yeni halini görenlere ''Aşk yaramış'' dedirtti.
4. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, sevilen teknik adam Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile geçtiğimiz aylarda on yıllık evliliklerine tek celsede noktayı koyan Volkan Bahçekapılı, Bebek'te bir kadınla kameralara yakalandı. Bahçekapılı o anlarda, magazin muhabirlerine sert çıkıştı.
5. Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre; Zerrin Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini dile getirdiği için lince uğradığını açıkladı. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen sanatçı, konserlerinin de bu sebeple iptal edildiğini öne sürdü.
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6. Oldukça kalabalık bir aileden gelen, 4 ağabeyi, bir ablası olan Mert Ramazan Demir'in doktor abisi Melik Demir'le benzerliği ağızları açık bıraktı!
7. Bugün katıldığı canlı yayında yine ve yeniden Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya sert eleştirilerde bulunan Deniz Akkaya sözleriyle büyük tepki çekti. Ortaya attığı iddialara sessiz kalmayanlardan biri olan Gökhan Çıra’nın annesinden de rest gibi yanıt gecikmedi!
8. Ekol Tv'nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde tahliye edilen ve kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan Dilan Polat'ın hayatı film oluyor. Haberin kısa sürede yayılmasından sonra sosyal medya kullanıcıları açtı ağzını yumdu gözünü.
9. Yalı Çapkını'nın sevilen ikilisi Seyran ve Ferit bildiğiniz üzere dışarıda da aşk yaşıyor. Ancak Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ilişkisi ayrılıkla sonuçlanınca gerginlik diziye de yansıdı. Saraçoğlu'na, Demir ile sahnelerinin azaltılmasını istediği iddiaları soruldu.
10. Aylardır gündemi çalkalayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin boşanmalarındaki gerçek neden ortaya çıktı. İddialara göre; dünyaca ünlü çiftin evliliği Kick Kennedy yüzünden bitti.
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11. Grup Hepsi ile tanıdığımız eski müzik grubunun sevilen vokallerinden Cemre Kemer, şimdilerde evli, mutlu çocuklu bir hayat sürüyor. Kemer, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.
12. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hülya Avşar normalde yerlere göklere sığdıramadığı yakın dostu Acun Ilıcalı'yı takipten çıktı. Fakat bu gelgit pek de uzun sürmedi...
13. T24'e açıklamalarda bulunan favori rock starımız Teoman, geçtiğimiz gün olay olan Nusret hakkındaki "Zenginleri s*kiyor, beni s*kmiyor" sözleri sonrası ilk kez konuştu.
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