23 Şubat Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
23 Şubat Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Karlı havalarla birlikte öğrencilerin de tatil beklentileri oluyor. Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da okullar tatil edilmişti.
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Almanya bugün erken seçim için sandıktaydı. Aşırı sağın yükselişte olduğu ülkede genel kamuoyunda rahatsızlık had safhada. Anketlere göre AfD ikinci parti olarak meclise giriyordu. Korkulan senaryo gerçekleşti.
AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği kongrede, AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da belli oldu.
Borsa İstanbul haftayı büyük kayıplarla kapattı. Özellikle TÜSİAD başkanına yapılan gözaltı sonrasında hisselerin ardı ardına düşüşü yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı.
AKP kongresiyle birlikte yeni bir MYK belirlendi. Birçok yeni isim MYK'da kendine yer bulurken AKP'nin yeni transferlerine de rozet takıldı.
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Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri bulunan Maydanoz Döner isimli firmaya FETÖ operasyonu gerçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonda, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.
AKP’nin bugün Ankara’da düzenlediği 8. Olağan Kongresi’nde partiye yeni katılan isimler de açıklandı. İYİ Parti’den ayrılan Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile birlikte Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı.
İzmir’de diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i silahla vurduktan sonra video çekip annesine gönderen şüpheli M.E. tutuklandı.
Yarın Türkiye yine derbiye kilitlenecek. Galatasaray ve Fenerbahçe zirve yarışında kritik bir maça çıkıyor. İki takım da şu dakikaya kadar hazırlıklarını sürdürdü ve maç saatini bekliyor.
Geçtiğimiz yılın son aylarında kaos dolu olayların yaşandığı Wanda Nara - Mauro Icardi çiftinin boşanma sürecine ait yeni detaylar ortaya çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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