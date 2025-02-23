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23 Şubat Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

23 Şubat Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.02.2025 - 00:47

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Karlı havalarla birlikte öğrencilerin de tatil beklentileri oluyor. Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da okullar tatil edilmişti.

Karlı havalarla birlikte öğrencilerin de tatil beklentileri oluyor. Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da okullar tatil edilmişti.

Öğrencilerin Pazartesi için de benzer bir beklentisi vardı. Vali Davut Gül'den açıklama geldi. Ancak bu kez öğrenciler üzülecek.

Almanya bugün erken seçim için sandıktaydı. Aşırı sağın yükselişte olduğu ülkede genel kamuoyunda rahatsızlık had safhada. Anketlere göre AfD ikinci parti olarak meclise giriyordu. Korkulan senaryo gerçekleşti.

Almanya bugün erken seçim için sandıktaydı. Aşırı sağın yükselişte olduğu ülkede genel kamuoyunda rahatsızlık had safhada. Anketlere göre AfD ikinci parti olarak meclise giriyordu. Korkulan senaryo gerçekleşti.

Anketler yanılmadı. Sosyal demokratların hezimete uğradığı seçimde merkeze, hatta sağa yaklaşmasına rağmen Yeşiller bile kaybetti.

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği kongrede, AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da belli oldu.

AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği kongrede, AKP’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) da belli oldu.

Mesut Özil'in AKP MKYK’sında yer alması ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı, Özil hakkında eleştirilerde bulunanlar arasındaydı.

Borsa İstanbul haftayı büyük kayıplarla kapattı. Özellikle TÜSİAD başkanına yapılan gözaltı sonrasında hisselerin ardı ardına düşüşü yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı.

Borsa İstanbul haftayı büyük kayıplarla kapattı. Özellikle TÜSİAD başkanına yapılan gözaltı sonrasında hisselerin ardı ardına düşüşü yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı.

Bazı hisselerdeki çok büyük düşüşlere SPK müdahale etti ve inceleme başlattıklarını duyurdu. Bu haberin ardından bir inceleme ve soruşturma da başsavcılıktan geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı sert düşüşün nedenini araştıracak.

AKP kongresiyle birlikte yeni bir MYK belirlendi. Birçok yeni isim MYK'da kendine yer bulurken AKP'nin yeni transferlerine de rozet takıldı.

AKP kongresiyle birlikte yeni bir MYK belirlendi. Birçok yeni isim MYK'da kendine yer bulurken AKP'nin yeni transferlerine de rozet takıldı.

Kongreye birçok parti ve kurumdan da misafir davet edildi. İYİ Parti heyeti de davet edilenler arasındaydı. Ancak İYİ Parti heyeti kongreyi terk etti.

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Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri bulunan Maydanoz Döner isimli firmaya FETÖ operasyonu gerçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonda, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri bulunan Maydanoz Döner isimli firmaya FETÖ operasyonu gerçekleştirilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonda, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Şirkette mağaza sorumlusu olarak çalışan ve daha önce FETÖ soruşturmasında etkinlik pişmanlık yasasından yararlanan R.Ö’nün ifadesi ortaya çıktı. R.Ö., şirkette kendisine söz verilen hisse payının verilmediğini ve etkin pişmanlıktan yararlanan çalışanlara mobbing uygulandığını söyledi.

AKP’nin bugün Ankara’da düzenlediği 8. Olağan Kongresi’nde partiye yeni katılan isimler de açıklandı. İYİ Parti’den ayrılan Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile birlikte Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı.

AKP’nin bugün Ankara’da düzenlediği 8. Olağan Kongresi’nde partiye yeni katılan isimler de açıklandı. İYİ Parti’den ayrılan Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile birlikte Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AKP’ye katıldı.

Partiye yeni katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takıldı.

Anayasa hukukçusu olan Serap Yazıcı Özbudun’un Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İzmir’de diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i silahla vurduktan sonra video çekip annesine gönderen şüpheli M.E. tutuklandı.

İzmir’de diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez’i silahla vurduktan sonra video çekip annesine gönderen şüpheli M.E. tutuklandı.

Şüpheli ifadesinde, Düşmez’in 2 yıl önce boşandığı eşiyle yasak ilişki yaşadığını ve iki çocuğunun biyolojik babası olduğunu öğrenince silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Yarın Türkiye yine derbiye kilitlenecek. Galatasaray ve Fenerbahçe zirve yarışında kritik bir maça çıkıyor. İki takım da şu dakikaya kadar hazırlıklarını sürdürdü ve maç saatini bekliyor.

Yarın Türkiye yine derbiye kilitlenecek. Galatasaray ve Fenerbahçe zirve yarışında kritik bir maça çıkıyor. İki takım da şu dakikaya kadar hazırlıklarını sürdürdü ve maç saatini bekliyor.

Yorumcular, gazeteciler de kendilerince yaptıkları analizlerle maçı yorumladı. Biz de derbi klasiğimiz olarak doğru tahmin yüzdesi hiç de fena olmayan yapay zekaya maçı sorduk.

Geçtiğimiz yılın son aylarında kaos dolu olayların yaşandığı Wanda Nara - Mauro Icardi çiftinin boşanma sürecine ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yılın son aylarında kaos dolu olayların yaşandığı Wanda Nara - Mauro Icardi çiftinin boşanma sürecine ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Wanda Nara'nın Icardi'den talep ettikleri belli oldu. İkilinin derbi günü İstanbul'da olacağı fakat bir araya gelmelerinin söz konusu olmadığı paylaşıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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