23 Mayıs Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Yay burcundaki Dolunay, sosyal çevren ve arkadaşlık ilişkilerin üzerinde aydınlanma yaşamana neden olacak. Birtakım sorunları fark ederek bazı ilişkilerini bitirme kararı alabilirsin. Bugünden itibaren sosyal çevreni değiştirmek sana iyi gelebilir. Yeni insanlarla tanışmaya ve mevcut ilişkilerini yeniden ele almaya açık olmalısın. Fakat bu durum için sakın endişelenme, zira biten arkadaşlıklar sana huzur verirken yeni dostluklar mutlu olmanı sağlayacak.

Ayrıca bugün meydana gelen Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu da, aşk hayatında sosyal etkinlikler ve arkadaş grupları üzerinden yeni bağlantılar kurmaya işaret ediyor. Gökyüzü sana değişime çevrenden başla diyor. Bu sese kulak verirsen yeni bir aşk, yeni bir iş ve bilgi alışverişinde bulunduğun bir sosyal çevre edinebilirsin. Sağlıklı sosyal hayat, yaşantındaki stres faktörlerini de ortadan kaldıracaktır. Mutlu anlar ve anılar biriktirmeye hazır ol, bu arada hayatın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...