23 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
23 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Sosyal medyanın örnek çiftlerinden biri olan Zeynep ve Volkan Demirel çiftinin boşanacağı iddia edilmişti. Birlikte kamera karşısına geçen çift boşanma iddialarını kesinkes yalanlasalar da gergin tavırları dikkat çekti. Ünlü çiftin açıklaması kimseye geçmedi!
Başı davalardan da dertten de kurtulmayan ünlü fenomen ve yazar Pucca'nın ev sahibi, geçtiğimiz şubat ayında şoke eden iddialarda bulunmuş, kendisinin kiraya 16 aydır ödemediğini ve eve de zarar verdiğini dile getirmişti. Pucca evden çıktı, ev sahibi de Pucca'nın arkasında bıraktığı enkazı paylaştı...
Leoparlı kombiniyle Cannes'a hazırım paylaşımı yapan Melis Sezen'in kendini bir o duvara bir bu duvara çarptığı enteresan paylaşımı "ikinci Merve Boluğur vakası mı?" dedirtti.
Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan Şevval Sam, geçmiş dönemde yaşadıklarını anlattı. Şam'ın şiddet itirafı dikkat çekti.
Bu yıl 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde fırtınalar estiren Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde de biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla kırmızı halıda boy gösterdi! Hiç alışık olmadığımız halde beraber pozlarını hikayelerinden paylaşan çiftin uyumu, "Hakan Sabancı hanımcı olma yolunda ilerliyor" dedirtti!
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Bu yıl 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimlerden biri de Özge Gürel oldu. İlk kombiniyle çok beğenilen Gürel'in ikinci kombini sınıfta kaldı!
Geçtiğimiz günlerde bir davet çıkışında görüntülenen Pelin Akil'e eşi Anıl Altan'la uzun süredir beraber gözükmediği için ortaya atılan boşanma iddiaları sorulmuştu. "Şu an boşanmıyoruz" vurgusu yapan Akil'in gergin halleri gözlerden kaçmamıştı. Ünlü oyuncudan, o günkü tavrına dair açıklama geldi!
Sosyal medya paylaşımları ve klipleri ile çok konuşulan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde +18 içerik sitesi ile anlaşma yaptığını duyurmuştu. Hesabını bugün açan ünlü ismin profili dikkat çekti.
Sosyal medyasını hiç aktif kullanmayan, bu yüzden de sevenlerinden sık sık sitem alan Çağatay Ulusoy, 10 ay sonra nihayet hesabında gülcemalini paylaşmaya karar verdi. Kübra setinden pozlarını paylaşan Çağatay Ulusoy'un başka beklentilerdeki takipçileri hüsrana uğradı, mağara adamı halleri dillere fena düştü!
Sık sık alkollü halleri ile görüntülenen Serdar Ortaç dün geceki konserinden sonra bu sefer de alkollü şekilde canlı yayın açtı. Yardımcısının ısrarına rağmen canlı yayını kapatmayan Ortaç'ın son halleri görenleri şoke etti.
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