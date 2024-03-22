22 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Sesiyle, güzelliğiyle, mükemmel danslarıyla ve tarzıyla kendinden sık sık söz ettiren Kraliçe Beyoncé, dünyaca en çok tanınan isimlerden birisi. Son zamanlarda müzikte ve tarzında yaptığı değişikliklerle herkesin beğenisini toplayan Queen B, şimdi de "Grillz" olarak da adlandırılan diş takısıyla ve kovboy şıklığıyla Oscar "Altın Parti"sinde göz kamaştırdı.
2. Aaron Taylor-Johnson en son James Bond rolünü üstleneceği iddialarıyla herkesi heyecanlandırmıştı! Gündeme gelince payına düşeni alan ünlü oyuncu, eşiyle arasındaki yaş farkına yorum yapanlara sessiz kalmadı...
3. Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'ın kızları Mavi, bir süredir tedavi görüyordu. Yeni yılda tedavi sürecini tamamlayan ve ailesinin hayallerini gerçekleştiren Mavi'nin şimdiki halleri içimizi ısıttı! Caner Yıldırım, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla milyonları duygulandırdı. Yıldırım'ın paylaşımı herkese tüm çocuklarımızın sağlıklı olduğu bir dünyaya kavuşma hayalini kurdurttu!
4. Özellikle de Dilan Polat davasıyla gündeme gelen ve ardından tüm gözlerin onun hayatına çevrildiği Eylül Öztürk, bu süreçte çok konuşulan açıklamalarda bulunmuştu. Amerika'da yaşayan Eylül Öztürk oradaki lüks yaşamıyla adından söz ettirirken, aynı zamanda gelen tepkilere binaen paylaşımlar yapıyordu. Şimdi de Amerika'da ismini telaffuz etmekte zorlananlar olduğu için isminin başına yabancı bir isim eklediğini duyurdu.
5. Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun son pozuna kayıtsız kalamadı. Avşar'ın eski eşinin fotoğrafına yaptığı yorum görenleri kahkahaya boğdu.
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6. Zeynep Bastık'ın sesi ile Mabel Matiz'in söz ve müziğinin buluştuğu 'Lan' şarkısı yaklaşık bir haftadır dünyanın en çok dinlenen şarkıları listesinde yer alıyor. 2024 yılında hem aşkı bulan hem de başarılarına başarı katan Zeynep Bastık, trafikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhabir Online ekibiyle sohbet eden Bastık'tan 'Harika bir yıl değil mi?' yorumu geldi!
7. Sağlık sorunları nedeniyle Survivor All Star 2024 macerası yarıda kesilen Turabi Çamkıran, kendi isteğiyle yarışmadan çekilmişti. Sağlık durumuyla ilgili yeni haberler getiren Turabi'nin ilginç ölüm dileği ise okuyanları dumur etti.
8. Real Madrid, Arsenal gibi dünya devlerinde top koşturan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil'in antrenman videosu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Eski yıldızın futbolculuk kariyerini yakından takip edenler, şaşkınlık yaşadı.
9. Ekranların güzel oyuncusu Pelin Karahan, yeni projeler için senaryo okuyor! Tek başına geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Karahan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son zamanlarda yapılan projeler hakkında konuşmayı da ihmal etmedi. Oyunculuğunu beğendiği ünlü isim ve diziye ilişkin 'Beni büyülüyor' sözleri dikkat çekti.
10. Yepyeni bir aşk haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz sevdiceği Necla Karahalil'in memleketine gitti. Sabah el ele dolaşan çiftimiz bu sefer de birlikte yemek pişirdi. Ünlü komedyen sevgilisini paylaşmalara doyamadı.
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