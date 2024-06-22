22 Haziran Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
22 Haziran Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 22 Haziran Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Kaçak Türklerle başa çıkamayan Almanya, gönüllü olarak Türkiye’ye dönenlere ayda 2 bin Euro veriyor. 'Ülkene Uyum Programı'ndan yararlanmak isteyen kaçak Türklerin sayısı bir yılda 7 kat arttı.
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İki Rekorunu Birden Elinden Almıştı: Ronaldo Kendisine Selam Vermek İsteyen Arda Güler'i Görmezden Geldi
MasterChef Türkiye birinci tur elemelerinde kaşık atma geleneğinin gerçekleşecek gibi olması yarışmacıyı heyecanlandırdı. Gelin o anları hep birlikte izleyelim.
TivibuSpor ekranlarında yorumculuk yapan eski milli futbolcu Tümer Metin, A Milli Takım'ın teknik patronu Vincenzo Montella'yı Arda Güler konusunda eleştirdi. İtalyan çalıştırıcı 3-0 yenildiğimiz Portekiz maçında Real Madrid forması giyen genç yıldıza sadece 20 dakika süre vermişti.
A Milli Takım, EURO 2024'te büyük hayallerle beklenen Portekiz karşılaşmasından 3-0'lık farklı bir yenilgiyle ayrıldı. Milliler, hem oyun olarak hem de mücadele olarak rakibinin oldukça gerisinde kaldı. Futbolseverler, sosyal medyada ortaya koyulan performansı eleştirirken mizahi paylaşımda bulunmayı da ihmal etmedi. İşte karşılaşmaya dair eğlenceli gönderiler.
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MasterChef yarışmasının ünlü şefi Somer Sivrioğlu, son dönemlerde aşk hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Adı son olarak Ayşe Özyılmazel ile aşk iddialarına karışan ünlü şeften yeni sevgilisiyle poz geldi!
Portekiz'e Karşı Mağlup Olduğumuz Milli Maç Esnasında Bir Vatandaş İsyan Etti
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz yenilgisinin ardından yaptığı Arda Güler açıklamasıyla futbolseverleri bir hayli kızdırdı. İtalyan teknik adam, genç yıldız hakkında üzgün olduğunu ifade etti.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibine 3-0 mağlup oldu. Ortaya koyulan oyun ve performans, futbolseverlerin tepkisini çekti.
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Euro 2024'te kimin gol kralı olacağı merak konusu. Turnuvanın yıldız forveti önümüzdeki günlerde belli olacak. Peki efsanevi forvetler arasında Türkiye'ye gol atamayan yıldızlar sizce kimlerdi? Bazıları Türkiye ile maç yapmadığı için bu listeye dahil oldu bazıları da asistte kaldı. İşte Messi'den Cristiano Ronaldo'ya bugüne kadar kariyerleri boyunca Türk Milli Takımı'na hiç gol atamayan efsane futbolcular...
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