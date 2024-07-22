22 - 28 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Meksika Ametisti ile Şifa Sizlerle Olsun!

– Normal ametistten daha yüksek enerji frekansına sahiptir.

– 3. göze yerleştirildiğinde epifiz bezini harekete geçirir ve uykuda olan DNA'yı harekete geçirerek sağlığı iyileştirir yetenekleri ve duyusal olmayan algıları uyandırır.

– Meditasyon sırasında anında 'beta' durumu üretir.

– Melekler veya ruh rehberleriyle bağlantı kurmaya yardımcı olur ve kişinin bu hayat yolculuğunda kendisine yardımcı olacak mesajlar almasını sağlar.

– Ruhsal uyanış ve kişisel dönüşüm kristali.

– Stres giderme, detoks, bağımlılık, astım, baş ağrısı, uykusuzluk ve kan şekeri dengesi için iyidir.

– Uyanıklık taşıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio