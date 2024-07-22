22 - 28 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Meksika Ametisti ile Şifa Sizlerle Olsun!
22 - 28 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Meksika Ametisti ile Şifa Sizlerle Olsun!
Bu kuvars kristalleri, matrislerinden büyüyen kaktüslere benzer. Bazen beyaz olsalar da çoğu berrak ila açık mor renktedir. Berrak prizmatik menekşe Meksika Ametisti üzerinde ikincil büyüme biçimleri sergilerler. Bu biçimler genellikle druzy'nin üstünde küçük tek veya çift sonlandırılmış, makromozaik yapılı ametist kristalleridir. Ana kristalin uçlarına kümelenmişlerdir ve Cholla kaktüsünün görünümünü verirler.
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3. göz ve taç çakrasıyla ilişkilendirilmiştir sayı sekansı 6 rakamıyla titreşir.
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