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22 - 28 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Meksika Ametisti ile Şifa Sizlerle Olsun!

etiket 22 - 28 Temmuz 2024 Haftasının Kristali Meksika Ametisti ile Şifa Sizlerle Olsun!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 08:01

Bu kuvars kristalleri, matrislerinden büyüyen kaktüslere benzer. Bazen beyaz olsalar da çoğu berrak ila açık mor renktedir. Berrak prizmatik menekşe Meksika Ametisti üzerinde ikincil büyüme biçimleri sergilerler. Bu biçimler genellikle druzy'nin üstünde küçük tek veya çift sonlandırılmış, makromozaik yapılı ametist kristalleridir. Ana kristalin uçlarına kümelenmişlerdir ve Cholla kaktüsünün görünümünü verirler.

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3. göz ve taç çakrasıyla ilişkilendirilmiştir sayı sekansı 6 rakamıyla titreşir.

3. göz ve taç çakrasıyla ilişkilendirilmiştir sayı sekansı 6 rakamıyla titreşir.

– Normal ametistten daha yüksek enerji frekansına sahiptir.

– 3. göze yerleştirildiğinde epifiz bezini harekete geçirir ve uykuda olan DNA'yı harekete geçirerek sağlığı iyileştirir yetenekleri ve duyusal olmayan algıları uyandırır.

– Meditasyon sırasında anında 'beta' durumu üretir.

– Melekler veya ruh rehberleriyle bağlantı kurmaya yardımcı olur ve kişinin bu hayat yolculuğunda kendisine yardımcı olacak mesajlar almasını sağlar.

– Ruhsal uyanış ve kişisel dönüşüm kristali.

– Stres giderme, detoks, bağımlılık, astım, baş ağrısı, uykusuzluk ve kan şekeri dengesi için iyidir.

– Uyanıklık taşıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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