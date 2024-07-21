21 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Ağacı dizisinin ikinci sezonu galasında Seda Bakan'a olan gergin halleri epey dikkat çekmişti. Görüntülere kayıtsız kalamayan Demet Akalın, Bakan'ı överken Büyüküstün'ü gömme kararı aldı.
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2. Sahnede giydiği kıyafetleri yüzünden belli bir kesim tarafından sürekli linç edilen Hadise, Harbiye konserinde verdiği kapak gibi cevaplarla gündem oldu. Ünlü şarkıcı bu sefer de eleştirelere annesini göstererek çıkıştı.
3. Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla adını duyuran Ayşenur İnam, pek çoğumuzun yakından tanıdığı fenomen bir isimle yeni bir aşka yelken açtı!
4. İbrahim Tatlıses'le 15 yıllık küslüğünüz geçtiğimiz günlerde sineye çeken Yıldız Tilbe gündeme bomba gibi düşen karenin ardından ilk kez açıklama yaptı. Bayrakların suya inmesinden sonra jest yapan Tatlıses ise konser öncesi konuşan Tilbe'nin sahnesine 100 adet kırmızı gül gönderdi.
5. Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Sıla Doğu parmaklıklar ardındaki kardeşi Dilan Polat için paylaşım yapmaya devam ediyor. Doğu önceki gün doğum günü olan kardeşi Dilan'ın özel gününde paylaşımlar yapıp duasını yineledi.
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6. Birkaç gündür Demet Akalın ve Gülben Ergen'le ağır şekilde sataşmasıyla gündemimizde yer alan Seren Serengil bu sefer oklarını Atatürk hazımsızlığı yaşayıp sahneye çıkmayı reddeden Yunan şarkıcı Despina Vandi'ye çevirdi.
7. 9 Temmuz'daki Zeytin Ağacı galasından patlayan görüntüler gündeme büyük oturmuştu! Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün "sorun yok, aramız iyi" temalı paylaşımıyla olay kapanacak gibi duruyordu ki Seda Bakan, kaosu kendi elleriyle beslemeye karar verdi!
8. Hande Erçel'le başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri yeni biten Barış Arduç, kızı Jan Asya'yla Çeşme semalarında keyif çatarken görüntülendi!
9. Fit vücudu ve yaz tatilinin tadını çıkarttığı bikinili paylaşımlarıyla gündeme gelen Demet Akalın, bu sefer de eşi Okan Kurt'un yeni saç imajını diline dolayarak gündeme geldi.
10. Akın Akınözü, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü kaybetti. Bu üzücü haberin ardından sosyal medyasında yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.
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11. Attığı her adım olay olan Şeyma Subaşı, bu sefer de eski eşi Acun Ilıcalı'yla aşkını yad ettiği anlarla gündeme geldi!
12. Zeynep Bilgehan'a verdiği röportajda Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Hülya Koçyiğit, sinema oyuncusu olarak estetiğe nasıl baktığını açıkladı.
13. Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı, kızları Süreyya ve Pera'yı nihayet buluşturdu! Bir araya gelen güzel kızların boncuk gözleri de benzerliği de hayran bıraktı 🧿
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