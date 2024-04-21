21 Nisan Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
21 Nisan Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 21 Nisan Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Survivor All Star 2024'deki Birleşme partisinde yarışmacılar eğlenceli anlar yaşadı. Şarkı yarışmasında performanslarını konuşturan yarışmacılar arasından hangisi birinci oldu, merak edenler için cevabı içeriğimizde!
X platformunda sıkça karşılaştığımız ve her seferinde farklı bir konu üzerine yoğunlaşan 'başınıza gelen en saçma şey neydi?' sorusu, bu sefer futbol dünyasını kasıp kavurdu. Futbolseverler, stadyumda yaşadıkları en ilginç, en eğlenceli ve en unutulmaz anıları paylaştı.
Elon Musk Twitter'ı rekor ücretle satın aldı. Mecraya milyar dolarlık yatırım yapılmasıyla köklü değişiklikler geleceği tahmin ediliyordu. Ancak ikonik mavi kuşlu logo ve ismin değişip X olacağı büyük şok oldu. Ancak aylar geçmesine rağmen kitle bu isme geçmeyi reddediyor. Büyük çoğunluğumuz Twitter diyor.
Sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden Rachel Araz, korkunç bir kaza geçirdiğini ve ölümden döndüğünü açıkladı! Detaylar 👇
Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan, ironik söylemleriyle kimini rahatsız ederken kimilerini çok eğlendiren bir program var ki o da PES. Pınar Fidan ve Seda Yüz ikilisinin her söylemleri viral olan PES programının son konuğu Melike Şahin oldu. Şahin'in program esnasında tadının kaçtığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
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Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar birbirinden eğlenceli anlar yaşattı. Partide neler yaşandı, merak edenler için sosyal medyada kullanıcıların ilk tepkilerini derledik!
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş hakkında kan donduran iddialar ortaya atılmıştı. Sevgilisinin cinayetine kurban gittiği iddia edilen Taktaş hakkında ağızları açık bırakan yeni detaylar ortaya çıktı!
Türk akademisi yıllardır çalışamalar, başarılar, parlak öğrenciler yerine yetersiz akademik kadrolar, torpil iddiaları, atamalarla gündeme geliyor. Tabii bir de durumu içerideki aktörlerden dinleyelim.
Polatların davasının ardından iyice öne çıkan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti geçtiğimiz gün ilk oğullarını ve dördüncü bebeklerini kucağına aldı. Oğulları Emir Ege'nin yüzünü sır gibi saklayan çiftin hevesi yine ve yeniden kursağında kaldı!
Sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, yine herkesi kahkahalara boğan bir paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyada viral olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının 'WOW' dediği anlara tepki veren Dayan, 'içimizin yağları eridi' yorumlarını beraberinde getirdi.
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