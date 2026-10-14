2027 Kurban Bayramı Ne Zaman? Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün, 9 Gün Olacak mı?

Kurban Bayramı dört gün sürüyor; arefe günü öğleden sonrası da resmi tatil kapsamında olduğu için yasal tatil süresi toplam 4,5 gün oluyor. Buna göre 2027 Kurban Bayramı tatili 15 Mayıs Cumartesi saat 13.00'te başlayacak ve 19 Mayıs Çarşamba gününün sonunda tamamlanacak.

Bayramın birinci günü pazar gününe denk geldiği için tatil hafta sonuyla doğrudan birleşiyor. Hafta içi çalışanlar 15 Mayıs Cumartesi'den 19 Mayıs Çarşamba'ya kadar kesintisiz tatil yapabilecek. 20 Mayıs Perşembe günü ise normal çalışma düzenine dönülüyor.