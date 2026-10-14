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2027 Kurban Bayramı Ne Zaman? Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün, 9 Gün Olacak mı?

2027 Kurban Bayramı Ne Zaman? Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün, 9 Gün Olacak mı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 16:29
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2027 dini günler takvimi açıklandı. Bayram tatili planlamak, memleket ziyareti yapmak ya da kısa bir yolculuğa çıkmak isteyenler Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiğini araştırıyor.

Peki 2027 Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, arife hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek ve tatilin 9 güne çıkması mümkün mü? İşte 2027 Kurban Bayramı tarihleri ve tatil planı hakkında bilinmesi gerekenler…

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Kurban Bayramı Ne Zaman Başlıyor? - 2027

Kurban Bayramı Ne Zaman Başlıyor? - 2027

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2027 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı 16 Mayıs 2027 Pazar günü başlayacak. Bayram dört gün sürecek ve 19 Mayıs 2027 Çarşamba günü sona erecek. Bayramın ilk günü hicri takvimde 10 Zilhicce 1448 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı Arifesi Ne Zaman?

Kurban Bayramı arifesi 15 Mayıs 2027 Cumartesi günü olacak. Resmi tatil açısından arife gününün tamamı tatil sayılmıyor; tatil arife günü saat 13.00'te başlıyor. Arife cumartesiye denk geldiği için hafta içi çalışanların ek bir iş günü tatili oluşmuyor.

2027 Kurban Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?

2027 Kurban Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor?

2027 yılında Kurban Bayramı pazar günü başlayacak ve çarşamba günü sona erecek. Bayramın hemen öncesindeki arife ise cumartesi gününe denk geliyor. 👇

15 Mayıs 2027 Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Mayıs 2027 Pazar: Kurban Bayramı 1. günü

17 Mayıs 2027 Pazartesi: Kurban Bayramı 2. günü

18 Mayıs 2027 Salı: Kurban Bayramı 3. günü

19 Mayıs 2027 Çarşamba: Kurban Bayramı 4. ve son günü

Bayramın son günü olan 19 Mayıs, aynı zamanda Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geliyor. Bu nedenle 19 Mayıs için ek bir resmi tatil günü oluşmuyor.

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Sürecek?

Kurban Bayramı dört gün sürüyor; arefe günü öğleden sonrası da resmi tatil kapsamında olduğu için yasal tatil süresi toplam 4,5 gün oluyor. Buna göre 2027 Kurban Bayramı tatili 15 Mayıs Cumartesi saat 13.00'te başlayacak ve 19 Mayıs Çarşamba gününün sonunda tamamlanacak.

Bayramın birinci günü pazar gününe denk geldiği için tatil hafta sonuyla doğrudan birleşiyor. Hafta içi çalışanlar 15 Mayıs Cumartesi'den 19 Mayıs Çarşamba'ya kadar kesintisiz tatil yapabilecek. 20 Mayıs Perşembe günü ise normal çalışma düzenine dönülüyor.

2027 Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?

2027 Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?

2027 Kurban Bayramı için şu ana kadar açıklanmış bir 9 günlük resmi tatil ya da ek idari izin kararı bulunmuyor. Mevcut takvime göre yasal tatil 15 Mayıs Cumartesi öğleden sonra başlayıp 19 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

20 ve 21 Mayıs tarihlerinde, yani bayramın hemen ardından gelen Perşembe ve Cuma günleri idari izin verilirse tatil hafta sonlarıyla birleşerek 15 Mayıs Cumartesi gününden 23 Mayıs Pazar gününe kadar kesintisiz 9 güne çıkabilir. İdari izin kararı gelmese de yıllık izin kullanabilen çalışanlar 20 ve 21 Mayıs'ta toplam 2 gün izin alarak aynı süreyi yakalayabilir.

2027 Dini Günler Takvimi

2027 Dini Günler Takvimi

2027 yılında dini günler hangi tarihlere denk geliyor?

  • 4 Ocak Pazartesi: Miraç Kandili

  • 22 Ocak Cuma: Berat Kandili

  • 8 Şubat Pazartesi: Ramazan ayının başlangıcı

  • 5 Mart Cuma: Kadir Gecesi

  • 8 Mart Pazartesi: Ramazan Bayramı arifesi

  • 9-11 Mart Salı-Perşembe: Ramazan Bayramı

  • 15 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

  • 16-19 Mayıs Pazar-Çarşamba: Kurban Bayramı

  • 6 Haziran Pazar: Hicri Yılbaşı

  • 15 Haziran Salı: Aşure Günü

  • 13 Ağustos Cuma: Mevlid Kandili

  • 2 Aralık Perşembe: Regaib Kandili

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SSS: 2027 Kurban Bayramı Hakkında Merak Edilenler

SSS: 2027 Kurban Bayramı Hakkında Merak Edilenler

2027 Kurban Bayramı Ne Zaman Bitecek?

2027 Kurban Bayramı 19 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Bayramın birinci günü 16 Mayıs Pazar, ikinci günü 17 Mayıs Pazartesi, üçüncü günü 18 Mayıs Salı ve dördüncü günü 19 Mayıs Çarşamba olacak. Mevcut tatil takvimine göre 20 Mayıs Perşembe günü normal çalışma düzenine dönülüyor. Ancak daha sonra ek bir idari izin kararı açıklanırsa özellikle kamu çalışanları için bu tarih değişebilir.

2027 Kurban Bayramı Arifesi Tam Gün Tatil mi?

Hayır. Kurban Bayramı arifesi olan 15 Mayıs 2027 Cumartesi günü yarım gün resmi tatil uygulanacak. Tatil saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bayramın dört günü ise tam gün resmi tatil kapsamında olacak.

19 Mayıs 2027 Kurban Bayramı ile Aynı Güne mi Denk Geliyor?

Evet. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ayrıca resmi tatil. 2027'de bu gün Kurban Bayramı'nın dördüncü günüyle aynı güne denk geldiği için iki tatil üst üste biniyor ve ek bir tatil günü oluşmuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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