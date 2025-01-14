2025 Nasıl Başladı? Ortaya Karışık Gündem Çorbası

Geçtiğimiz yıla da neler sığdırmışız neler… Mesela bu yavaşlama anlayışına bir de Girl Moss akımı eşlik etmiş 2024’te. Peki nedir bu Girl Moss ya da Girl Mossing akımı? Sürekli üretim ve başarılı olma baskısı altındaki kadınlara biraz durma, doğayla iç içe kendilerini daha iyi hissetme olarak tanımlanmış bu hareket. Biraz yosun tutmak anlamını da taşıyor. Kadınların günümüzde her an tetikte olması, daha başarılı olması, iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir çalışan ya da patron olması, sürekli üretim halinde olmaları ve kısacası bitmek bilmeyen “en iyisi” olma çabalarının altında tükenmelerine bir başkaldırı olarak, durulma, dinlenme ve yosun tutmaya izin vermek olan bir akım bu. Prenseslik halini erkeklere kaptırdığımızdan beri var gücümüzle patriarkal sistemin içinde kadın olmayı unuttuğumuz bir dönemdeyiz belki de.

Sizi bilmem ama ben uzun bir maraton koşucusuyum. Dursam sanki her şey tepe taklak olacakmış gibi hissedenlerdenim. Zaman zaman o prenses olma halini özlemiyor değilim ama galiba nasıl prenses olunacağını da unuttum. Demem o ki, zaman bile göreceliyken, durmak ya da dinlenmeyi bu hız içinde yavaşlatmam pek mümkün görünmüyor. Bu yazımı da Kenan Doğulu’nun o güzel şarkısıyla sonlandırıyorum: “Ama karar ver, tutamıyorum zamanı…”

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