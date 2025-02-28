2025 Kırklareli İmsakiye! Bugün Kırklareli İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Kırklareli İmsakiye! Bugün Kırklareli İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Ramazan ayının huzur ve bereketi bir kez daha gönülleri sararken, Müslümanlar da sahur ve iftar vakitlerini büyük bir titizlikle takip ediyor. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar, günün ilk ışıklarıyla sahura kalkıp imsak vaktinden itibaren oruçlarına niyet ederken, akşam ezanı ile birlikte iftarlarını açmanın sevincini yaşıyor. Peki, bugün Kırklareli için iftar vakti saat kaçta? Sahur ve teravih namazı ne zaman?
İşte 2025 yılına ait Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Kırklareli imsakiye bilgileri…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, 2025 imsakiyesine göre Kırklareli iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkese hayırlı Ramazanlar!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın