2025 Hakkari İmsakiye! Bugün Hakkari İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Hakkari İmsakiye! Bugün Hakkari İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Tüm İslam camiası tarafından heyecanla karşılanan Ramazan ayı, üç ayların sonuncusu ve on bir ayın sultanıdır. Ellerin yüce Allah'a açıldığı bu ay oruç tutmak farzdır. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan imsakiyede yer alan iftar, sahur, imsak ve teravih vakitleri hayatımızı şekillendirir. Peki, bugün Hakkari için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Hakkari'de bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Hakkari'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, 2025 imsakiyesine göre Hakkari iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ramazan'ın bereketi üzerinize olsun! Sofralarınızdan afiyet ve muhabbet eksik olmasın.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın