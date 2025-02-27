2025 Hakkari İmsakiye! Bugün Hakkari İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Tüm İslam camiası tarafından heyecanla karşılanan Ramazan ayı, üç ayların sonuncusu ve on bir ayın sultanıdır. Ellerin yüce Allah'a açıldığı bu ay oruç tutmak farzdır. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan imsakiyede yer alan iftar, sahur, imsak ve teravih vakitleri hayatımızı şekillendirir. Peki, bugün Hakkari için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Hakkari'de bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Hakkari'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...