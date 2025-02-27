2025 Gümüşhane İmsakiye! Bugün Gümüşhane İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Gümüşhane İmsakiye! Bugün Gümüşhane İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
İslam inancına göre yılın en kutsal ayı olan Ramazan geldi çattı! Milyonlarca Müslüman, Ramazan'a kavuşmanın heyecanı ile dua ve ibadetlere daha fazla zaman ayırmaya özen gösteriyor. Bu mübarek ayı oruç tutarak geçirecekler ise Diyanet İşleri Başkanlı tarafından hazırlanan imsakiyeyi takip etmeye başladı. Peki, bugün Gümüşhane için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Gümüşhane'de bayram namazı kaçta?
İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Gümüşhane'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Gümüşhane iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Ramazana kavuşmanın mutluluğuyla ve dualarla geçen hayırlı günleriniz oldun!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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