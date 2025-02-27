2025 Gümüşhane İmsakiye! Bugün Gümüşhane İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

İslam inancına göre yılın en kutsal ayı olan Ramazan geldi çattı! Milyonlarca Müslüman, Ramazan'a kavuşmanın heyecanı ile dua ve ibadetlere daha fazla zaman ayırmaya özen gösteriyor. Bu mübarek ayı oruç tutarak geçirecekler ise Diyanet İşleri Başkanlı tarafından hazırlanan imsakiyeyi takip etmeye başladı. Peki, bugün Gümüşhane için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Gümüşhane'de bayram namazı kaçta?

İşte 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Gümüşhane'de imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...