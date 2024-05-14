2024 Yılının En Şanslı Günlerinden biri 18 Mayıs 2024’e Dikkat!

Yüce yaradan bize şah damarımızdan daha yakındır. Dilek ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için fırsatlar var, şu anda gökyüzü bizleri desteklerken bu enerjilerden en iyi şekilde yararlanmak için harekete geçme zamanı. Hayat her zaman kontrolümüzde değildir, inişler, çıkışlar, zorluklar, güzellikler, sabrın getirdiği mükafatlar, her zaman var. Yüce Allah’ın bizlere bahşettiği gücü kullanmanın bir parçası da niyetlerimizi tezahür ettirme yeteneğimizden yararlanmaktır. Nikola Tesla bu kalıplardan bazılarını Altın oran ve kutsal geometri ile keşfetmiş, yaşamı boyunca da uygulamış, kendi el yazısı ile kendisinden sonraki nesillere de aktarmıştır.

Öncelikle olmasını istediğimiz dileğimizi, niyetimizi, tezahür ettirmek istediklerimizi netleştirip bunun doğrultusunda dua ve niyette bulunmalıyız. Örnek vermem gerekirse huzur, şifa, başarı, aşk, sağlık, para, eğitim ile ilgili niyetiniz tamamen pozitif cümleler ile o anı yaşıyor gibi olmalı. Sabah uyandıktan kısa bir süre sonra, bu tezahürü 3 kez söyleyin. Öğleden sonra 6 kez söyleyin. Son olarak, geceleri 9 kez söyleyin. Dilek ve istekleriniz de bulunurken 21 saniye olmasına dikkat edin.

3 rakamı bizi doğrudan gökyüzüne evrene veya kaynağa bağlar, 6 rakamı kendi içimizde sahip olduğumuz gücü temsil eder ve 9 geçmişi arındırmamıza karmalarımızdan şifalanarak hayatlarımızda yarım kalanın devam etmesine yardımcı olur. Tesla çalışmasına göre, niyetlerinizi 3, 6 veya 9 kez tüm kalbimiz ile söylemek en az 21 saniye sürecektir ve gerçek tezahür durumuna erişmemiz açısından oldukça önemlidir. 3 6 9 çalışmasında ilk olarak niyet arzu ve duanızı söylerken, tezahür ettirmeye çalıştığınız şeye zaten sahip olduğunuza inanmaya çalışın, kalbinize ve zihninize onu gerçek olarak tasavvur etmenize izin verin.

“Bolluk, bereket, şans, aşk, dolu bir yaşamın içindeyim” gibi! Olmasını istediğiniz konuyu “sadece kalbinizin merkezine geri getirin.” Dua niyetinizi, tezahür ettirdiğiniz şeye zaten sahipmişsiniz gibi ifade edin. 21 gün devam edin. Şans, aşk, şifa, bereket sizler ile olsun. Bu teoriye göre, niyetlerinizi 3, 6 veya 9 kez yazmak ya da söylemek en az 21 saniye sürecektir ve bu süre içindeki odaklanmanız gerçek tezahür durumuna erişmenize yardımcı olur.

3 6 9 tezahür tekniğini daha da güçlü hale getirmek için tezahür ettirmeye çalıştığınız şeye zaten sahip olduğunuza inanmaya çalışın, kendinize onu gerçek olarak tasavvur etmenize izin verin. Zihniniz ve kalbiniz olabildiğince odaklanmalı. “Bolluk, bereket, şans, aşk dolu bir yaşamın içindeyim” gibi! Olmasını istediğiniz konuyu “sadece zihninizin ve kalbinizin merkezine getirerek” bu çalışmayı yapın.

Dua niyetinizi, tezahür ettirdiğiniz şeye zaten sahipmişsiniz gibi ifade edin. 21 gün devam edin.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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