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2024 Yılında Türkiye'nin Merakla Beklediği Siyasi ve Sportif Gündemleri Mutlaka Okumalısınız

2024 Yılında Türkiye'nin Merakla Beklediği Siyasi ve Sportif Gündemleri Mutlaka Okumalısınız

seçim
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 10:35

2024 yılının ilk gününde, tüm okuyucularımıza gönüllerince bir sene diliyoruz. Bu içeriğimizde 2024 yılında bizleri bekleyen siyasi ve sportif gelişmeleri sizler için derledik. 

2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da özellikle ilk üç ay seçim gündemi belirleyici olacağa benziyor. 

Sporseverler için ise EURO2024 ve Paris Olimpiyatları şimdiden sabırsızlıkla beklenen organizasyonlar arasında.

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Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri'nin büyük ölçüde domine ettiği 2023 yılının ardından 2024'ün de özellikle ilk yarısı seçim gündemiyle geçecek.

Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri'nin büyük ölçüde domine ettiği 2023 yılının ardından 2024'ün de özellikle ilk yarısı seçim gündemiyle geçecek.

Türkiye, Mart ayının son gününde Yerel Seçimler için sandık başına gidecek. 2019 yılındaki seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya gibi çok sayıda önemli merkezi kazanmayı başaran muhalefet; hem bu kazanımları elinde tutmaya çalışacak hem de yeni başarıları hanesine yazdırmak için çabalayacak.

Ancak an itibarıyla muhalefetin işinin pek kolay olduğunu ifade etmek güç.

14 Mayıs 2023 yenilgisi sonrası muhalefet, bu yenilginin etkisi ve sarsıntısını tam olarak üzerinden atabilmiş değil. Özellikle Millet İttifakı paydaşlarından İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarını çıkartarak girme kararı gündemi fazlasıyla meşgul ediyor.

14 Mayıs 2023 yenilgisi sonrası muhalefet, bu yenilginin etkisi ve sarsıntısını tam olarak üzerinden atabilmiş değil. Özellikle Millet İttifakı paydaşlarından İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarını çıkartarak girme kararı gündemi fazlasıyla meşgul ediyor.

14 Mayıs seçim yenilgisinin sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener, başta CHP olmak üzere muhalefet bloğunu oluşturan siyasi partileri sert sözlerle eleştirmeyi sürdürüyor. 

İYİ Parti yaptığı sert açıklamalarla her geçen gün biraz daha muhalefetten uzaklaşırken, yeni lideri Özgür Özel ile yeniden muhalefeti etrafında birleştirmeye çalışan CHP ise bu birlikteliği sağlamak adına çabalamayı sürdürüyor.

CHP'nin çiçeği burnunda lideri Özgür Özel, Akşener'in yüksek tonlu açıklamalarına daha dikkatli yanıtlar vererek köprüleri tümüyle atmama gayretinde.

CHP'nin çiçeği burnunda lideri Özgür Özel, Akşener'in yüksek tonlu açıklamalarına daha dikkatli yanıtlar vererek köprüleri tümüyle atmama gayretinde.

Özgür Özel'in tek sorunu ise İYİ Parti değil. Ali Babacan'ın DEVA Partisi de seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Aynı şekilde DEM Partisi'nin de ülkenin batısındaki birçok noktada aday çıkartacağı ifade ediliyor. 

Bakalım muhalefet, 2019'da başardığı gibi 2024'te de birleşmeyi başarabilecek mi? 

İktidar ile muhalefet arasındaki güç dengesinin, bir nebze olsun korunabilmesi açısından özelikle Ankara ve İstanbul büyükşehirlerinin muhalefetinin elinde kalmasının çok önemli olduğu vurgulanıyor.

Türk futbolunun en önemli kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içinde. Mayıs ayında ipi kimin göğüsleyeceği ise şimdiden en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Türk futbolunun en önemli kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içinde. Mayıs ayında ipi kimin göğüsleyeceği ise şimdiden en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2023'ün son günlerinde gündemin merkezindeydi. İlk önce Kadıköy'de Fenerbahçe'nin evinde oynanan lig maçında, her iki takım da kontrollü bir oyun sergileyerek golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.

Sonraki hafta ise Süper Kupa yani eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla iki kulüp kozlarını paylaşacaktı. 

Süper Kupa maçının, Türkiye'deki kamuoyunun yoğun itirazlarına rağmen Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilmişti. 

Ancak Suudi Arabistan'da tüm Türkiye'yi ciddi bir kriz bekliyordu.

Her iki kulüp de Suudi Arabistan'a kendi camialarından yükselen itirazlar eşliğinde gitmiş, Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmaması gerektiği yüksek sesle vurgulanmıştı.

Her iki kulüp de Suudi Arabistan'a kendi camialarından yükselen itirazlar eşliğinde gitmiş, Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmaması gerektiği yüksek sesle vurgulanmıştı.

Bu itirazların da etkilediği iki kulübümüz, maçtan önce Atatürk pankartı ve tişörtleri ile sahaya çıkmak istediklerini Suudi yetkililere ilettiler. Ancak bu istekler önceden imzalanan protokolde yer almadığı için kabul edilmedi. Konu medyaya sızınca büyük bir kriz yaşandı. Her iki takım taraftarları da sosyal medyada 'geri dönün' kampanyası başlattı. Bunun üzerine her iki takım da ortak karar alarak maça çıkmadan İstanbul'a geri döndü.

Süper Kupa finali ertelenirken bu maçın nerede ve ne zaman oynanacağına ise henüz karar verilmiş değil. 

Türkiye Süper Ligi'nde aynı puanda ilk iki sırayı paylaşan Galatasaray ve Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa'da da ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.

2024 yılında Galatasaray Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde sahaya çıkacak.

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Dünya futbolunun kalbi, 2024 yılında Almanya'da atacak. 2024 Avrupa Şampiyonası 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Milli Takımımız da bu turnuvaya eleme grubunu lider tamamlayarak katılım hakkı elde etmeyi başardı.

Dünya futbolunun kalbi, 2024 yılında Almanya'da atacak. 2024 Avrupa Şampiyonası 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Milli Takımımız da bu turnuvaya eleme grubunu lider tamamlayarak katılım hakkı elde etmeyi başardı.

Almanya'da gurbetçilerimizin yoğun desteği altında gerçekleşmesi beklenen şampiyonada Türkiye; Portekiz ve Çekya'nın yanı sıra, Playoff turundan gelecek olan bir takımla eşleşti. 

EURO2020'de hayal kırıklığına uğrayan ay yıldızlıların, bu sefer daha tecrübeli ve başarılı olması bekleniyor.

Ligler tamamlanır tamamlanmaz da herkesin gözü Almanya'daki finallerde olacak.

Türkiye'nin Real Madrid'de henüz forma giyemeyen altın çocuğu Arda Güler ve Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ın performansları ise şimdiden merakla bekleniyor.

2024 Yazı, sporseverler için tam bir cennet vadediyor. EURO2024'ün ardından Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları da heyecanla bekleniyor.

2024 Yazı, sporseverler için tam bir cennet vadediyor. EURO2024'ün ardından Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları da heyecanla bekleniyor.

Olimpiyatlarda Türkiye ilk kez bir takım sporunda altın madalyaya bu kadar yakın gözüküyor. 

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımız, 2023 yılındaki Milletler Ligi şampiyonluğu sonrası gözünü Olimpiyat altınına çevirdi.

Bunun başarılması halinde ise Türkiye, Olimpiyatlar'da ilk kez bir takım sporunda altın madalyaya ulaşmış olacak. 

Diliyoruz ki Filenin Sultanları, 2023 yılında yaptıkları 2024 yılında da bizleri gururlandırmaya devam ederler.

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