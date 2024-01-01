2024 Yılında Türkiye'nin Merakla Beklediği Siyasi ve Sportif Gündemleri Mutlaka Okumalısınız
2024 Yılında Türkiye'nin Merakla Beklediği Siyasi ve Sportif Gündemleri Mutlaka Okumalısınız
2024 yılının ilk gününde, tüm okuyucularımıza gönüllerince bir sene diliyoruz. Bu içeriğimizde 2024 yılında bizleri bekleyen siyasi ve sportif gelişmeleri sizler için derledik.
2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da özellikle ilk üç ay seçim gündemi belirleyici olacağa benziyor.
Sporseverler için ise EURO2024 ve Paris Olimpiyatları şimdiden sabırsızlıkla beklenen organizasyonlar arasında.
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Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri'nin büyük ölçüde domine ettiği 2023 yılının ardından 2024'ün de özellikle ilk yarısı seçim gündemiyle geçecek.
14 Mayıs 2023 yenilgisi sonrası muhalefet, bu yenilginin etkisi ve sarsıntısını tam olarak üzerinden atabilmiş değil. Özellikle Millet İttifakı paydaşlarından İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarını çıkartarak girme kararı gündemi fazlasıyla meşgul ediyor.
CHP'nin çiçeği burnunda lideri Özgür Özel, Akşener'in yüksek tonlu açıklamalarına daha dikkatli yanıtlar vererek köprüleri tümüyle atmama gayretinde.
Türk futbolunun en önemli kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içinde. Mayıs ayında ipi kimin göğüsleyeceği ise şimdiden en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Her iki kulüp de Suudi Arabistan'a kendi camialarından yükselen itirazlar eşliğinde gitmiş, Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmaması gerektiği yüksek sesle vurgulanmıştı.
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Dünya futbolunun kalbi, 2024 yılında Almanya'da atacak. 2024 Avrupa Şampiyonası 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Milli Takımımız da bu turnuvaya eleme grubunu lider tamamlayarak katılım hakkı elde etmeyi başardı.
2024 Yazı, sporseverler için tam bir cennet vadediyor. EURO2024'ün ardından Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları da heyecanla bekleniyor.
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