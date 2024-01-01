2024 Yılında Türkiye'nin Merakla Beklediği Siyasi ve Sportif Gündemleri Mutlaka Okumalısınız

Türkiye, Mart ayının son gününde Yerel Seçimler için sandık başına gidecek. 2019 yılındaki seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya gibi çok sayıda önemli merkezi kazanmayı başaran muhalefet; hem bu kazanımları elinde tutmaya çalışacak hem de yeni başarıları hanesine yazdırmak için çabalayacak.

Ancak an itibarıyla muhalefetin işinin pek kolay olduğunu ifade etmek güç.