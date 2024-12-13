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Oyuncu Bilgisayarından Ofis Bilgisayarına: 2024’ün En Çok Beğenilen Diz Üstü Bilgisayar Modelleri ve Markaları

etiket Oyuncu Bilgisayarından Ofis Bilgisayarına: 2024’ün En Çok Beğenilen Diz Üstü Bilgisayar Modelleri ve Markaları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 10:16

2024 yılında dizüstü bilgisayar dünyası, teknolojinin sınırlarını zorlayan modellerle dikkat çekiyor. 'Hangi laptopu almalıyım?' ya da 'En iyi bilgisayar markaları sıralaması nedir?' gibi soruların yanıtını arayanlar için Apple, Huawei, Monster, Asus ve HP gibi markaların öne çıkan modellerini bir araya getirdik. İster oyuncu bilgisayarı arayışında olun, ister hafif ve taşınabilir bir seçenek peşinde, en iyi laptop fiyatlarını ve performans özelliklerini sizler için inceledik. Teknolojiyi takip edenler buraya! 🎯

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.' Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

Ürünler bu yıl üretilenlerden değil, yıl boyunca en çok tercih edilen ve konuşulanlar arasından seçilmiştir. Sıralama bir anlam ifade etmemektedir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 09.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Lenovo ThinkBook 16p G4 21J80032TR

1. Lenovo ThinkBook 16p G4 21J80032TR

Lenovo ThinkBook 16p G4, güçlü i7-13700H işlemcisi ve 32 GB RAM kapasitesiyle iş dünyasının dinamiklerini karşılamak için tasarlandı. 1 TB SSD depolama alanı, projelerinizi ve büyük dosyalarınızı saklamak için geniş bir alan sunuyor. GeForce RTX 4060 ekran kartı, grafik tasarım ve oyun performansında üst düzey bir deneyim sağlarken, 16 inç WQXGA ekranı, net ve canlı görüntü kalitesi sunuyor.

'Uzun yıllar götürecek kasa ve performansa sahip bir ürün. Klavyesi de kaliteli hissettiriyor. Oyun arada sırada oynayıp daha çok iş odaklı kullananlar için biçilmez kaftan adeta. Ben çok memnun kaldım bir kaç günlük kullanımda. Kasası metal olduğu için klavye tarafı yoğun işlerde hafiften ısınıyor ama fazla bi ısı değil ancak anında da soğuyor.'

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2. Acer TravelMate P4 (TMP416-72)

2. Acer TravelMate P4 (TMP416-72)

Acer TravelMate P4, i7-13700H işlemcisi ve 16 GB RAM’iyle, multitasking performansında güvenilir bir seçenek. 512 GB SSD kapasitesi, verilerinizi hızla işleyip saklamanıza olanak tanırken, 16 inç FHD ekranı, uzun süreli çalışmalarda rahat bir kullanım sağlıyor. İşlevselliği ve hafif tasarımıyla hem iş dünyasında hem günlük kullanımlarda etkili bir yardımcı.

'Ofis ve ev kullanımı için ideal. İşlemci zaten son model. Diğer yorumlarda belirtildiği için Intel Iris XE aktif edilmesi için ikinci bir RAM eklemek gerekiyor. Aynı marka model frekans RAM aldım, böyle alırsanız daha verimli çalışacaktır. Boşta bir SSD yuvası geliyor. İsterseniz orayı da kullanabilirsinz. İnternet sörfü ile yaklaşık 6-7 saatlik pil ömrü var.'

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3. MSI THIN 15 B12UC-2636XTR

3. MSI THIN 15 B12UC-2636XTR

MSI Thin 15, i5-12450H işlemcisi ve RTX3050 ekran kartıyla oyun severler için dikkat çekiyor. 15.6 inç FHD 144Hz ekranı, oyunlarda akıcı bir deneyim sağlarken, 16 GB RAM ile yüksek performans sunuyor. 512 GB SSD depolama alanı, hem hız hem de genişlik açısından kullanıcıları memnun ediyor.

'Çok kaliteli ürün ve sorunsuz bir şekilde kurdum.'

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4. Acer Aspire 3 A315-510P-38X0

4. Acer Aspire 3 A315-510P-38X0

Acer Aspire 3i3-N305 işlemcisi ile günlük kullanımda yeterli bir performans sunuyor. 8 GB DDR5 RAM, çoklu görevlerde rahat bir kullanım sağlarken, 256 GB SSD depolama temel ihtiyaçlar için ideal bir alan sunuyor. Şık gümüş tasarımı ve taşınabilir yapısıyla özellikle öğrenciler ve günlük kullanıcılar için uygun bir seçenek.

'Orijinal Windows 11 Pro ve ofis programını yükledik, gayet hızlı. Her şey çalışıyor. Ev ve ofis için yeterli bir bilgisayar. Kurulumunda hiçbir sıkıntı çıkmadı, memnun kaldım.'

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5. Monster Tulpar T7 V20.6.2

5. Monster Tulpar T7 V20.6.2

Monster Tulpar T7, oyuncular ve yaratıcı profesyoneller için tasarlanmış güçlü bir model. i7-13700H işlemcisi ve RTX 4060 ekran kartı, yüksek grafik performansı ve iş yüklerini karşılıyor. 32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama, sorunsuz ve hızlı bir kullanım sunarken, 17.3 inç FHD 144 Hz ekranı, net görüntü ve akıcı oyun deneyimi sağlıyor.

'Ürün gerçekten f/p canavarı. İçerisinden çanta çıkması ve böyle büyük kasalı bir bilgisayarı taşıyacak çanta aratmayacak olması güzel bir durum. 1 yıllık ücretsiz Norton360 çıkıyor ve şuanda Intel oyun hediyeleri haftası olduğu için AC Mirage oyun haftası olduğu için bedavadan aldım. Monster kontrol panelinden çoğu işlemleri herhangi bir ek ayar kullanmak zorunda kalmadan kolayca yaptırabiliyorsunuz. '

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6. Asus TUF Gaming A15 FX507VI-LP071

6. Asus TUF Gaming A15 FX507VI-LP071

Asus TUF Gaming A15, i7-13620H işlemcisi ve RTX4070 ekran kartıyla, üst düzey performans isteyen oyuncular için mükemmel bir seçim. 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama, hızlı veri işleme ve saklama kapasitesi sunuyor. 15.6 inç FHD ekranı, detaylı ve akıcı görseller sağlarken sağlam yapısıyla uzun ömürlü bir deneyim vaat ediyor.

'Ürünü anlatmaya gerek yok asus kalitesi bir başka. Açıklamada yazan neyse birebir aynısı geldi rtx 4070 ekran kartı 13620h işlemci 16 gb ram 512 gb hafıza. Ürün çok hızlı geldi gayet memnunum değerlendirme yapmak için 10 gün bekledim gayet tatmin etti beni'

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7. Apple MacBook Air M3

7. Apple MacBook Air M3

Apple MacBook Air M3, minimalist tasarımı ve güçlü M3 işlemcisiyle Apple'ın en yeni teknolojilerini sunuyor. 16 GB RAM ve 256 GB SSD depolama, yüksek verimlilik ve akıcı bir deneyim sağlıyor. 13 inç ekranı, ince ve hafif yapısıyla her yerde kullanım kolaylığı sunarken, Gece Yarısı rengiyle şıklığı tamamlıyor.

'Başta ürün hakkında pek fotoğraf ve yorum olmadığı için çok tedirgin olmuştum ne gelir nasıl gelir bilemediğimden bu yüzden geldikten sonraki görevi burada ben üstlenmeye karar verdim😅 .Paketlemesi satıcı tarafından harika şekilde gerçekleştirilmişti iç içe 2 koli bulunmaktaydı ve sıkıntısız elime ulaştı. Çok beğendim rengini de .'

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8. Casper Excalibur G770.1245-BFJ0X-B

8. Casper Excalibur G770.1245-BFJ0X-B

Casper Excalibur G770, i5-12450H işlemcisi ve RTX3050 ekran kartıyla, oyun ve iş performansını bir arada sunuyor. 16 GB RAM ve 1 TB SSD, hızlı ve geniş depolama imkanı sağlıyor. Şık tasarımı ve dayanıklı yapısıyla performansı estetikle buluşturuyor.

'Ürünü 1 aydır kullanıyorum. Beklentilerimi karşıladı. Oyun oynuyorum diyorsanız bir çok yüksek performans gerektiren oyunları yüksek grafiklerde takılmadan gayet rahat bi şekilde oynayabilirsiniz. Ekranı beğendim renkleri fena değil. Pil ömrü yüksek parlaklıkta 4-5 saat gidiyor. Kasa malzemesi güzel kaliteli hissettiriyor. '

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9. Huawei Matebook 14

9. Huawei Matebook 14

Huawei Matebook 14, i5-1240P işlemcisi ve 16 GB RAM’iyle, günlük işlerinizde yüksek performans sunuyor. 1 TB SSD depolama, büyük dosyalarınızı güvenle saklamanıza olanak tanıyor. Dokunmatik 14 inç ekranı, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşırken, Uzay Grisi tasarımı modern bir görünüm sağlıyor.

'Güzel ve şık bir ürün.'

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10. HP Victus Gaming 15

10. HP Victus Gaming 15

HP Victus Gaming 15, i5-12500H işlemcisi ve RTX4060 ekran kartıyla, oyun tutkunları için ideal bir seçenek. 16 GB RAM ve 512 GB SSD, hızlı ve kesintisiz bir kullanım sağlıyor. 15.6 inç ekranı, detaylı ve akıcı görüntüler sunarken, şık tasarımıyla her an göz alıcı.

'Ürün fiyatına göre çok iyi; 33.000 TL'ye alınabilecek en iyi laptoplardan biri. Memnunum çünkü bu fiyat bandında böyle bir makine bulmak gerçekten zor. Ekran kartı 75 Watt, ekranı ise 15.6 inç. İlk başta küçük geleceğini düşünmüştüm ama gayet yeterli bir ekran boyutu. Daha büyük bir ekran için sistem performansından ödün vermeyin.'

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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