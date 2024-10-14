2024 Soğuklarına Büyük Bir Güçle Karşı Koymanızı Sağlayacak Mont Ceket ve Yağmurluk Modelleri

Kırmızı renginin en güzel tonlarından olan şarap kırmızı bu palto rüzgar ve su geçirmediği için kış için ideal. Yüzey malzemesi su basıncına dayanıklı, bu sayede yağmurlu havalarda gönül rahatlığıyla giyebiliyorsunuz. Yumuşacık ve sıcak tutan polar iç kaplaması var. Hem şık hem kaliteli bir mont arıyorsanız bu modele bakın deriz! Bu paltonun lacivert rengi de var.

Softshell Palto