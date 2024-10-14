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2024 Soğuklarına Büyük Bir Güçle Karşı Koymanızı Sağlayacak Mont Ceket ve Yağmurluk Modelleri

etiket 2024 Soğuklarına Büyük Bir Güçle Karşı Koymanızı Sağlayacak Mont Ceket ve Yağmurluk Modelleri

sansevieria
sansevieria - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 17:31

Soğuk kış günlerinde iyi bir mont şart. Hem soğuktan hem yağmurdan koruyan Tchibo montları tarzlarına önem verenlerin tercihi. Kaliteli ve şık montlar için Tchibo'ya bir bakın deriz! Gelin kombinlerinizin star parçası olacak mont ve yağmurluklara birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Su Geçirmez Çift Taraflı Kapitone Mont

Su Geçirmez Çift Taraflı Kapitone Mont

Su geçirmez bu montu aldığınızda aslında 2 montunuz oluyor. Çift taraflı kullanılabilen montun sıcak tutan dolgusu var. Kapitone tarafı ise su geçirmiyor. Yan ceplerinin de çok işinize yarayacağı kesin! Kapitone tarafındaki cepler fermuarlı. Kapüşonu olduğu için soğuk ya da yağmurlu havalarda rahatça kullanılabiliyor. Gri renkli mont her kombine çok yakışıyor!

Su Geçirmez Çift Taraflı Kapitone Mont

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Fonksiyonel Outdoor Mont

Fonksiyonel Outdoor Mont

Kiraz kırmızı rengiyle iddialı mont hem su hem rüzgar geçirmiyor. Su basıncına dayanıklı yüzey malzemesi sayesinde yağmurlu havalarda çekinmeden giyebilirsiniz. Genişliği ve yüksekliği ayarlanabilen kapüşonu var. Bu da sizi soğuktan korumak için çok iyi bir özellik! 2 fermuarlı cebi ve bir de iç cebi var.

Fonksiyonel Outdoor Mont

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Softshell Palto

Softshell Palto

Kırmızı renginin en güzel tonlarından olan şarap kırmızı bu palto rüzgar ve su geçirmediği için kış için ideal. Yüzey malzemesi su basıncına dayanıklı, bu sayede yağmurlu havalarda gönül rahatlığıyla giyebiliyorsunuz. Yumuşacık ve sıcak tutan polar iç kaplaması var. Hem şık hem kaliteli bir mont arıyorsanız bu modele bakın deriz! Bu paltonun lacivert rengi de var.

Softshell Palto

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Kayak Montu

Kayak Montu

Kayak yaparken giyebileceğiniz mont da su ve rüzgar geçirmiyor. Sıcak tutan yapısı karlı havalara çok uygun. Su geçirmez yüzey malzemesi sayesinde üzerinde su durmuyor. Montun kapüşonunun genişliği ve yüksekliği ayarlanabiliyor. Üzerinde birçok cebi olduğu için eşyalarınızı rahatça koyabiliyorsunuz.

Kayak Montu

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Uzun Kapitone Mont

Uzun Kapitone Mont

Yumuşak ve sıcak tutan dolgusuyla kışa yakışır bir mont olan bu ürünün içinde çıtçıtlı iç yelek var. Bu sayede hiç üşümeyeceksiniz. Açık havadaki etkinlikler için ideal montun çift yönlü fermuarı var. Fermuarlı cepleri çok işinize yarayacak. Siyah renkli mont her kombine uygun.

Uzun Kapitone Mont

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Teddy Yelek

Teddy Yelek

Lacivert renkli yelek, mont giyecek kadar soğuk olmayan havalarda ideal bir kıyafet. Yumuşak yapısıyla rahat yelek aynı zamanda sıcak tutma özelliğine sahip. Teddy yeleğin 2 tane yan cebi ve bir tane fermuarlı cebi var. 

Teddy Yelek

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Kapüşonlu Kapitone Manto

Kapüşonlu Kapitone Manto

Turuncu renkli kapitone mont rengiyle içinizi açıyor. Su tutmayan kumaşı olan mantonun hafif bir yapısı var. Sıcak tutan High Loft dolgusu soğuk zamanlarda sizi sıcak tutmaya yarıyor. Hem sonbahar hem kış aylarında kullanmanız mümkün. Belindeki şerit sayesinde belini kendi isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz.

Kapüşonlu Kapitone Manto

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Kapüşonlu Kapitone Mont

Kapüşonlu Kapitone Mont

Pembe renkli mont çok şeker. Kapüşonu olan mont sayesinde hava yağışlı olsa da şapkanızı takmanız yetiyor. Sıcak tutan dolgusu onu mükemmel montlardan biri yapıyor. Düğmeli yan ceplerine eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. 

Kapüşonlu Kapitone Mont

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Mevsimlik Ceket

Mevsimlik Ceket

Mevsimlik ceketler çok kullanışlı. Çok soğuk olmayan havalarda ideal olan ceket su ve rüzgar geçirmiyor. Kapüşonu çıkarılabildiği için şapkasız olarak da tercih edebilirsiniz. Açık hava etkinlikleri için konforlu bir tercih olan mevsimlik ceketin 2 tane fermuarlı cebi var. Dışarıda yürürken ya da bisiklete binerken giyebileceğiniz ceketle tarzınızı yansıtabileceksiniz.

Mevsimlik Ceket

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2'si 1 Arada Outdoor Parka

2'si 1 Arada Outdoor Parka

Parka seviyorsanız bu modeli beğenebilirsiniz. Su ve rüzgar geçirmeyen parka soğuk havalar için şık bir parça. Ceket ve çıkarılabilir kapitone parçadan oluşan parkanın içindeki bağcığı sayesinde bel genişliği ayarlanabiliyor. 2 tane cebine ellerinizi sokabilir ya da eşyalarınızı koyabilirsiniz. 

2'si 1 Arada Outdoor Parka

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Spor Sweat Ceket

Spor Sweat Ceket

Spor yaparken giyebileceğiniz ceketin rahat bir kesimi var. Yumuşak iç kısmı ve düşük omuz kesimi onu her yerde giyilmeye uygun hale getiriyor. Ceketin kapüşonu da var. Yan cepleri sayesinde eşyalarınıza koyacak yer aramıyorsunuz. Tam hareket özgürlüğü sağlıyor, bu yüzden en sevdiğiniz ceketlerden biri olacak!

Spor Sweat Ceket

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Kayak ve Snowboard Montu

Kayak ve Snowboard Montu

Renkli tasarımı olan mont kış için ideal montlardan. Kapüşonda ve sırt bölgesinde peluş astarı var. Dayanıklı üst malzemeye sahip. Su ve hava geçirmiyor, bu özellikleriyle outdoor aktiviteler için çok uygun. 2 yan cebi ve 1 göğüs cebi bulunuyor. Üst kolda su geçirmeyen fermuarlı bir kayak kartı cebi de var.

Kayak ve Snowboard Montu

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