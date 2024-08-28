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2024 Paralimpik Oyunları Başlıyor: 94 Sporcumuz Madalya Mücadelesi Verecek

2024 Paralimpik Oyunları Başlıyor: 94 Sporcumuz Madalya Mücadelesi Verecek

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 15:15

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 17. Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye, 94 milli sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Karşılaşmalar, bu gece yapılacak açılış törenin ardından yarın başlayacak. Organizasyon TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Açılış töreninde bayrağımızı yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıyacak

Açılış töreninde bayrağımızı yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Sevilay ve Mahmut'un, yarın Concorde Meydanı'ndaki açılış töreninde kafilenin en önünde bayrak taşıyıcılar olarak yer alacağını duyurdu.

Milli sporcular Sevilay ve Mahmut'un Tokyo 2020'de tarihi başarılar elde ettiğine dikkati çeken bakan Bak, 'Yeni heyecan ve umutlarla Paris'teyiz. Birbirinden değerli sporculara sahibiz. Tarihimizin en yüksek katılımıyla 15 farklı branşta mücadele edeceğimiz Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Daha önce 38 madalya kazandık

Daha önce 38 madalya kazandık

Dev organizasyonun tarihinde 8. kez sahne alacak Türkiye, bu zaman kadar 8 altın, 10 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 38 kez kürsüye çıktı.

Son üç oyunlarda altın madalya sevinci yaşadık

Son üç oyunlarda altın madalya sevinci yaşadık

2012 Londra ve 2016 Rio'da Nazmiye Muslu Muratlı, 2016 Rio ve 2020'de Abdullah Öztürk ve Golbol Kadın Milli Takımı, ülkemize büyük gurur yaşattı.

En büyük başarı Tokyo 2020'de geldi

En büyük başarı Tokyo 2020'de geldi

2016 Rio'da 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanana ay-yıldızlılar, son oyunlarda 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin daha önce paralimpik oyunlarda kazandığı madalyalar:

Türkiye'nin daha önce paralimpik oyunlarda kazandığı madalyalar:

  • 2004 Atina Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Altın

  • 2004 Atina Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Bronz

  • 2008 Pekin Para okçuluk Gizem Girişmen Altın

  • 2008 Pekin Para masa tenisi Neslihan Kavas Bronz

  • 2012 Londra Para halter Nazmiye Muslu Muratlı Altın

  • 2012 Londra Para halter Çiğdem Dede Gümüş

  • 2012 Londra Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Gümüş

  • 2012 Londra Para judo Nazan Akın Güneş Gümüş

  • 2012 Londra Para masa tenisi Neslihan Kavas Gümüş

  • 2012 Londra Para masa tenisi Ümran Ertiş-Neslihan Kavas-Kübra Öçsoy (Kadınlar takım) Gümüş

  • 2012 Londra Para okçuluk Doğan Hancı Bronz

  • 2012 Londra Golbol Golbol Erkek Milli Takımı Bronz

  • 2012 Londra Para judo Duygu Çete Bronz

  • 2012 Londra Para halter Özlem Becerikli Bronz

  • 2016 Rio Para halter Nazmiye Muslu Muratlı Altın

  • 2016 Rio Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın

  • 2016 Rio Para masa tenisi Abdullah Öztürk Altın

  • 2016 Rio Para masa tenisi Kübra Korkut Gümüş

  • 2016 Rio Para judo Ecem Taşın Bronz

  • 2016 Rio Para atıcılık Ayşegül Pehlivanlar Bronz

  • 2016 Rio Para judo Mesme Taşbağ Bronz

  • 2016 Rio Para atletizm Semih Deniz Bronz

  • 2016 Rio Para masa tenisi Abdullah Öztürk-Nesim Turan-Ali Öztürk (Erkekler takım) Bronz

  • 2020 Tokyo Para masa tenisi Abdullah Öztürk Altın

  • 2020 Tokyo Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın

  • 2020 Tokyo Para okçuluk Öznur Cüre-Bülent Korkmaz (Makaralı yay karışık takım) Gümüş

  • 2020 Tokyo Para okçuluk Nihat Türkmenoğlu Gümüş

  • 2020 Tokyo Para atıcılık Ayşegül Pehlivanlar Gümüş

  • 2020 Tokyo Para tekvando Meryem Betül Çavdar Gümüş

  • 2020 Tokyo Para masa tenisi Nesim Turan Bronz

  • 2020 Tokyo Para masa tenisi Ali Öztürk Bronz

  • 2020 Tokyo Para masa tenisi Kübra Korkut Bronz

  • 2020 Tokyo Para judo Recep Çiftçi Bronz

  • 2020 Tokyo Para judo Zeynep Çelik Bronz

  • 2020 Tokyo Para halter Besra Duman Bronz

  • 2020 Tokyo Para tekvando Mahmut Bozteke Bronz

  • 2020 Tokyo Para yüzme Sevilay Öztürk Bronz

  • 2020 Tokyo Para okçuluk Bahattin Hekimoğlu Bronz

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