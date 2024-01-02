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2024 Ocak Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser

etiket 2024 Ocak Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 14:01

Ocak ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanında katılabileceğiniz konser ve festivalleri sıraladık. Bu eğlence kaçmaz!

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1. Gökhan Türkmen - İzmir

1. Gökhan Türkmen - İzmir

2005 yılında çıkardığı ‘Büyük İnsan’ şarkısıyla ismini geniş kitlelere duyurmayı başaran Gökhan Türkmen, ardından çıkardığı ‘Çatı Katı’, ‘Dön’, ‘Bir Öykü’ ve ‘Bitmesin’ şarkılarıyla ismini müzik dünyasına adını yazdırmıştı. Duygusal şarkıların en güzel seslerinden biri olan Gökhan Türkmen, 5 Ocak Cuma günü İzmir, SoldOut Performance Hall'da sahne alacak.

2. İnji - İstanbul

2. İnji - İstanbul

Bellydancing, Gaslight ve Madeline şarkılarıyla interneti kasıp kavuran INJI, 6 Ocak’ta Zorlu PSM'de sevenleriyle buluşuyor. Biraz göbek atalım di mi ya?

3. Hayko Cepkin - İstanbul

3. Hayko Cepkin - İstanbul

Türk Rock müziğinin, kendine has tarzı ve unutulmaz sahne şovlarıyla en ünlü isimlerinden biri olan Hayko Cepkin 6 Ocak tarihinde Taksim Dorock XL Venue'de sahne alacak.

4. Mary Jane - Konya

4. Mary Jane - Konya

Mary Jane, Konya Chya Performans Sahnesi'nde12 Ocak'ta sevenleriyle buluşacak. Şarkıları hep birlikte söylemek için harika bir fırsat!

5. O’Fest Eskişehir

5. O’Fest Eskişehir

25 -26 -27 Ocak tarihlerinde, Milyon Performance Hall Eskişehir'de yapılacak olan O’Fest Eskişehir, müzik severlere harika bir hafta sonu yaşatacak.

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6. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

6. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Opera, tüm gerçekliğiyle, soprano Nino Machaidze ve tenor Jonathan Tetelman’ın solist olarak sahnede olacağı yeni yıl konserinde BİFO izleyicileriyle buluşacak. 11 Ocak Perşembe günü Zorlu PSM Tukcell sahnesinde olacak.

7. Dolu Kadehi Ters Tut - Bursa

7. Dolu Kadehi Ters Tut - Bursa

Dolu Kadehi Ters Tut, sevilen şarkılarını 14 Ocak Pazar günü Bursa'da dinleyicileriyle buluşturacak.

8. Duman - İstanbul

8. Duman - İstanbul

Rock müziğin sevilen gruplarından biri olan Duman, 13 Ocak’ta Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşacak.

9. Fettah Can - Kocaeli

9. Fettah Can - Kocaeli

Romantik şarkıların sevilen isimlerinden biri olan Fettah Can 19 Ocak tarihinde Kocaeli Hayal Kahvesi'nde dinleyicileri ile buluşacak.

10. Candan Erçetin - Kayseri

10. Candan Erçetin - Kayseri

Türkçe pop müziğin en usta isimlerinden biri olan Candan Erçetin, 20 Ocak tarihinde EKM Erciyes Kültür Merkezi'nde sevenlerine müzik şöleni yaşatacak.

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