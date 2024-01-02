2024 Ocak Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser
2024 Ocak Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser
Ocak ayı boyunca Türkiye'nin dört bir yanında katılabileceğiniz konser ve festivalleri sıraladık. Bu eğlence kaçmaz!
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1. Gökhan Türkmen - İzmir
2. İnji - İstanbul
3. Hayko Cepkin - İstanbul
4. Mary Jane - Konya
5. O’Fest Eskişehir
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6. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
7. Dolu Kadehi Ters Tut - Bursa
8. Duman - İstanbul
9. Fettah Can - Kocaeli
10. Candan Erçetin - Kayseri
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