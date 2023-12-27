2023’te Bizi En Çok Onlar Yaktı: Ekranda Gördüğümüz Anda Hepimizi Sırılsıklam Yapan 10 Dizi Karakteri
2023’te Bizi En Çok Onlar Yaktı: Ekranda Gördüğümüz Anda Hepimizi Sırılsıklam Yapan 10 Dizi Karakteri
Dizilerde gördüğümüz an bizi yakan dizi karakterlerini sizler için derledik. 2023 yılında başlayan veya devam eden dizilerdeki en çekici dizi karakterlerini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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1. Sex/Life
2. Obsession
3. Mayfair Witches
4. Daisy Jones & The Six
5. The Company You Keep
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6. Gölge ve Kemik
7. Sandition
8. Fatal Attraction
9. Fake Profile
10. Yüksek Ateş
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