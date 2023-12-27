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2023’te Bizi En Çok Onlar Yaktı: Ekranda Gördüğümüz Anda Hepimizi Sırılsıklam Yapan 10 Dizi Karakteri

etiket 2023’te Bizi En Çok Onlar Yaktı: Ekranda Gördüğümüz Anda Hepimizi Sırılsıklam Yapan 10 Dizi Karakteri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 21:31

Dizilerde gördüğümüz an bizi yakan dizi karakterlerini sizler için derledik. 2023 yılında başlayan veya devam eden dizilerdeki en çekici dizi karakterlerini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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1. Sex/Life

1. Sex/Life

2023 yılında 2.sezonu yayınlanan Sex/Life dizisinde, evli Billie'nin eski sevgilisini görmesiyle hayatının altüst olması anlatılıyor. Bu dizideki eski sevgili Brad Simon, her gördüğümüzde yüreğimizi hoplatıyor. 🔥

2. Obsession

Anna Barton'un nişanlısının babasıyla tutkulu ilişkisinin anlatıldığı Obsession'ı izleyenler William için izliyor desek yanlış söylemiş olmayız. William, 2023 yılının en seksi karakterlerinden biri.

3. Mayfair Witches

www.reddit.com

Bu dizide bir cadı ailesinin varisi olduğunu öğrenen Rowan'ın güçlerini tanıma süreci anlatılıyor. Rowan, 2023 yılında gördüğümüz en seksi kadın karakterlerden biri. Cadı Rowan, Mayfair Witches izleme sebebimiz diyebiliriz.

4. Daisy Jones & The Six

70'lerde bir rock grubunun başarı sürecinin anlatıldığı bu dizide herkes birbirinden çekici. Ama başroldeki Daisy Jones bizi bizden alıyor. Cool tavırlarıyla çok seksi bu karakter için bu dizi izlenmeye değer! ❤️‍🔥

5. The Company You Keep

Dolandırıcı Charlie ve CIA görevlisi Emma arasında yaşanan tutkulu bir gece sonrası bir aşk başlıyor. Kötü çocuk sevenlerin bayılacağı karakterlerden olan Charlie, 2023 yılının en seksilerinden.

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6. Gölge ve Kemik

Yetim bir haritacı Alina Starkov, bizi yakan karakterlerden. Bu dizide heklenmedik güçleri ortaya çıkan Alina'nın savaşın ortasında kalması anlatılıyor. Fantastik dizileri sevmeyenler bile Alina için bu diziyi izler!

7. Sandition

Parker ailesinin bir sahil kasabasını tatil yerine dönüştürme çabalarının anlatıldığı dizide bizi asıl ilgilendiren Sidney ve Charlotte'in ilişkisi. Diziyi sadece Sidney için izliyorum diyenlere hiç şaşırmayız! 🥵

8. Fatal Attraction

8. Fatal Attraction

Fatal Attraction'da evli bir adamla ilişki yaşayan Alex'in sevgilisi ilişkiyi bitirdiğinde onu takıntılı hale getirmesi anlatılıyor. Alex'in çekici halleri herkesi diziye bağlıyor. Dizi boyunca gözleri Alex'ten almak mümkün değil!

9. Fake Profile

9. Fake Profile

Bir flört uygulamasıyla hayallerindeki erkeği arayan Camila'yı görmek için bu dizi izleniyor desek yeridir. Camila, çöpçatanlık uygulamasında hayallerindeki erkeği bulduğunda herkes o bulduğu erkeğin yerinde olmak istedi eminiz. 🔥

10. Yüksek Ateş

10. Yüksek Ateş

Bu dizinin afişini görmek bile insanın içini kıpırdatıyor. İtfaiye meraklıları bu diziye bayılıyor. Kardeşinin katilini aramak için itfaiyeye katılan Pancho, bu dizinin izlenme sebeplerinden. 🧯

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