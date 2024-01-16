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2023’te Aylara Göre Fiyatı En Çok Artan 11 Ürün Grubu

etiket 2023’te Aylara Göre Fiyatı En Çok Artan 11 Ürün Grubu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 14:01

Her geçen gün yeni bir ürün zamlanıyor. Takip edemediğimiz bu zamlara ay ay bakmak isterseniz bu içerik tam sizin için. Ocak ayından Kasım ayına kadar her ayın zam şampiyonlarını sizler için derledik. Gelin bu sene en çok neler zamlanmış tekrar hatırlayalım...

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1. Ocak ayının en çok zamlananı konut sigortası oldu. Ocak ayını en çok zamla kapatan konut sigortalarının fiyatında %79,26 artış gerçekleşti. 🏘️

Ocak ayının en çok zamlananlarından biri de temel hastane hizmetleri. Hastane hizmeti fiyatlarına %27,46 zam geldi. Taksi ücretleri de bu ayda zamndan nasibini aldı ve %23,88 oranında zamlandı. Yemeklerin vazgeçilmezi dana etinin fiyatı da %20,36 arttı.

2. Şubat ayının zam şampiyonu sebzeler. Bu ayda sebzeler %24,56 oranında zamlandı. 🥦🍆🥕

Bu ay zam konusunda sebzeleri şarap izledi. Şubatta şarap %14,47 oranında zamlandı. Sebzeler gibi taze meyveler de zamlanan ürünlerden. Ocak ayı gibi dana eti yine Şubat ayında zamlananlardan. Bu ay dana etinin zam oranı %10,31.

3. Önceki 2 ay dana eti zamlanmıştı. Ama Mart ayı itibariyle zam şampiyonu oldu. Bu ay dana eti %19,90 zamlandı. 🥩

Sadece dana etine değil, Mart ayında şarküteri ürünlerine %15,16 zam geldi. Yine yumurta da bu ay zamlananlardan. Mart ayında yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler %11,16 zamlandı. 🥚

4. Mart ayından sonra yine et ürünleri en çok zamlanan ürünlerden oldu. Bu ay kuzu eti zam şampiyonu oldu. %21,47 zamlanan kuzu etini %13,34 oranla dana eti izledi. 🥓

Yolcu taşımacılığı da bu ay zamlanan kategorilerden. %12,05 zamlanan şehirlerarası yolcu taşımacılığı gibi patates de Nisan ayında %11,73 oranında zamlandı.

5. Mayıs ayı patatesin zamlandığı bir ay. Bu ayda patates ve bazı yumru bitkilere %37,10 zam geldi. 🥔

Bu ay giyim kategorisinde zamlar oldu. Çocuk giyim %18,87 zamlanırken erkek giyim %15,51 zamlandı. Kadın giyim ise %10,56 zamlandı. Mayıs ayında zam gören bir başka kategori ise %10,5 zamla oteller.

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6. Haziran ayında en çok fiyatı artan ürün çay ve demleme içecekler oldu. Demlenen içecek çeşitleri Haziran ayında %14,93 oranında zamlandı. ☕️

Bir önceki ay gibi oteller yine bu ay zamlandı. Bu ay sigaralara da zam geldi. En çok fiyatı artan sigaralar %12,29 oranla zamlandı. Taze meyveler de Haziran ayında %11,74 zamlandı. 🍇

7. Temmuz ayında da birçok ürüne zam geldi. Zamlanan birinci kategori kişisel ulaşım araçlarının yakıt ve yağları. Bu ürün grubuna gelen zam oranı %29,04. 🚘

Geçen aylarda olduğu gibi yine sebzelere de %20,11 zam geldi. Oteller yine bu ay zamlananlardan. Oteller ve pansiyonlar bu ay %18,71 zamlandı. Bu ayın bir başka zammı ise demiryolu şehiriçi yolcu taşımacılığında. Burada zam oranı %17,68.

8. Ağustos ayının zam şampiyonu %74,67 ile şans oyunları oldu. 🍀

Yine bu ay zamlanan bir başka kategori ise taksi ile şehiriçi yolcu taşımacılığı. Ağustos ayında taksilere %53,35 zam geldi. Taksiler gibi şehirlerarası otobüslere de zam geldi. %42,44 zam gelen otobüsleri %36,57 ile tramvay ve metro ücretleri izledi.

9. Eylül ayı üniversite eğitimin zamlandığı bir ay oldu. Bu ay, üniversite eğitimine %22,70 zam geldi. 🎓

Doğalgaza da Eylül ayında zam geldi. %20,78 oranla zamlanan doğalgaz gibi elektrik de bu ay zamlandı. Bir başka zam da %20 oranla elektriğe geldi. Reçel ve bal gibi kahvaltılık malzemelere de Eylül ayında %14,82 zam geldi. 🍯

10. Ekim ayında zam şampiyonu yine sebzeler oldu. Bu ay sebzelere %26,23 zam geldi. Sebzeleri makarna çeşitleri izledi. Makarna çeşitlerine %12,72 oranla zam geldi. 🥬🫛🍅

Bu ay kadın giyimine de %12,38 zam geldi. Kırtasiye malzemeleri de bu ay zamlandı. Ekim ayında kırtasiye ürünlerine %11,79 oranla zam geldi.

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11. Kasım ayında kahvaltının vazgeçilmezi tereyağ zam şampiyonu oldu. Bu ay tereyağındaki zam oranı %17,58. 🧈

Tereyağ gibi evlerden eksik olmayan süt de bu ay zamlandı. Taze sütün fiyatına %15,71 zam geldi. Kahvaltıların olmazsa olmazı peynir de Kasım ayında zamlandı. Peynire bu ay %15,05 zam geldi.

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