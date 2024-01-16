2023’te Aylara Göre Fiyatı En Çok Artan 11 Ürün Grubu
2023’te Aylara Göre Fiyatı En Çok Artan 11 Ürün Grubu
Her geçen gün yeni bir ürün zamlanıyor. Takip edemediğimiz bu zamlara ay ay bakmak isterseniz bu içerik tam sizin için. Ocak ayından Kasım ayına kadar her ayın zam şampiyonlarını sizler için derledik. Gelin bu sene en çok neler zamlanmış tekrar hatırlayalım...
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1. Ocak ayının en çok zamlananı konut sigortası oldu. Ocak ayını en çok zamla kapatan konut sigortalarının fiyatında %79,26 artış gerçekleşti. 🏘️
2. Şubat ayının zam şampiyonu sebzeler. Bu ayda sebzeler %24,56 oranında zamlandı. 🥦🍆🥕
3. Önceki 2 ay dana eti zamlanmıştı. Ama Mart ayı itibariyle zam şampiyonu oldu. Bu ay dana eti %19,90 zamlandı. 🥩
4. Mart ayından sonra yine et ürünleri en çok zamlanan ürünlerden oldu. Bu ay kuzu eti zam şampiyonu oldu. %21,47 zamlanan kuzu etini %13,34 oranla dana eti izledi. 🥓
5. Mayıs ayı patatesin zamlandığı bir ay. Bu ayda patates ve bazı yumru bitkilere %37,10 zam geldi. 🥔
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6. Haziran ayında en çok fiyatı artan ürün çay ve demleme içecekler oldu. Demlenen içecek çeşitleri Haziran ayında %14,93 oranında zamlandı. ☕️
7. Temmuz ayında da birçok ürüne zam geldi. Zamlanan birinci kategori kişisel ulaşım araçlarının yakıt ve yağları. Bu ürün grubuna gelen zam oranı %29,04. 🚘
8. Ağustos ayının zam şampiyonu %74,67 ile şans oyunları oldu. 🍀
9. Eylül ayı üniversite eğitimin zamlandığı bir ay oldu. Bu ay, üniversite eğitimine %22,70 zam geldi. 🎓
10. Ekim ayında zam şampiyonu yine sebzeler oldu. Bu ay sebzelere %26,23 zam geldi. Sebzeleri makarna çeşitleri izledi. Makarna çeşitlerine %12,72 oranla zam geldi. 🥬🍅
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11. Kasım ayında kahvaltının vazgeçilmezi tereyağ zam şampiyonu oldu. Bu ay tereyağındaki zam oranı %17,58. 🧈
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