20 Temmuz Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
20 Temmuz Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 20 Temmuz Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Son zamanlarda sosyal medyada süregelen bir akım var. Kullanıcılar 'mesela ben...tahmin etmezdim' kalıbını kullanarak yaşadıkları en mistik olayları anlatıyorlar. Birazdan göreceğiniz anlar ise bütün bu anılara taş çıkartacak cinsten!
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11 Temmuz'da ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan Zeytin Ağacı'nın galası 9 Temmuz'da gerçekleşmiş, Seda Bakan'ın konuşma yaptığı sırada Tuba Büyüküstün'ün tavırları olay olmuştu. İkilinin 'sorun yok' temalı paylaşımı ise kimseye geçmedi.
Yeni Atandığı Köyü Güzelleştirmek İsteyen Bir İmamın Köyün Tüm Yollarını Temizlediği Anlar Beğeni Topladı
Ülkemizin Geleceği Hakkında Konuşan Celal Şengör'den Dikkat Çeken Sözler: "Türkiyenin Artık Son Belli"
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Akım Videosu Çekerken Ağzında Tuttuğu Su Boğazına Kaçınca Ölümden Döndü
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Sık sık nişanlısının gülümsemediğine dair eleştiri alan Kadir Ezildi, paylaştığı video ile nişanlısını savundu. Ezildi'nin enteresan savunması dillere fena düştü.
Yine her zaman olduğu gibi bugün de günün tweetleriyle karşınızdayız. Bakalım bu sıcak yaz gününde kimlerin tweetlerine gülmüşüz?
Bazı kötü günler olur, neredeyse her şey üst üste gelir! Yorucu bir günün ardından eve geldiğinizde, evde su yoktur mesela...Haydi gelin en az bu kadar sinir bozucu bir olay yaşamış bahtsız kişilere bir göz atalım.
Meme implantı, birçok sebeple uygulanabilen bir işlem olup göğüslerin daha estetik ve büyük görünmesini sağlayan bir işlemdir. Bugüne kadar pek çok ünlüde meme implantı görmüş olsak da, durum artık değişiyor. Euronews'ın aktardığı araştırmaya göre, Avustralya'da kadınlar artık meme implantılarını çıkartma işlemi yaptırıyor.
mevzu: adlı YouTube programında özel hayatına dair samimi açıklamalar yapan Berna Biber'in ailesi ile ilgili anlattığı hikaye yürek burktu.
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Sakatlığı nedeniyle ilk açıklanan Olimpiyat kadrosunda adı olmayan İlkin Aydın, Filenin Sultanları’nın Paris Olimpiyat Oyunları kadrosuna dahil oldu.
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