20 Şubat Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün derin bir arayış içerisinde olabilirsin. Kişisel meselelere, kimlik arayışına ve aidiyet algısına odaklanabilirsin. İçsel yolculuğunda soyut konulara ve inançlarına yönelebilirsin. Zihnindeki ses ve yarattığı yalnızlık hissinden rahatsız olabilirsin. Bu duygular karşısında Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda, iş ortamında ve özel hayatında izlemen gereken yollar farklı olabilir.

İş hayatında, analitik düşünce yeteneğin, zekan ve pratikliğine ihtiyaç duyabilirsin. Bugün geç kalmamaya, toplantı ve organizasyonlara erken katılmaya özen göstermelisin. İlişkilerinde ise yakınlık, açıklık ve temasla gerçek hislerini yansıtabilirsin. Chiron, yalnızlık hissini iyileştirmeni sağlayacak etkiyi de beraberinde getiriyor. Görünen o ki sana kendini en iyi hissedecek kişi partnerin. Aşkın ve sevginin seni kucaklamalısına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...