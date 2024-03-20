20 Mart Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
20 Mart Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 20 Mart Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Mart 2024 yerel seçimleri yaklaştıkça siyasi söylemler de çeşitleniyor. Seçimlerin yerel olması ekonomik tartışmalara engel olmazken, başkan adaylarının da ekonomiyle ilgili söylemleri gündem olmaya devam ediyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), açıköğretim fakültelerinde kaydı bulunan ancak 4 dönem boyunca kaydını yenilemeyen toplam 1 milyon 856 bin 750 öğrencinin kaydının silindiğini açıkladı. YÖK ayrıca, yükseköğretimde kaydı bulunan öğrenci sayısını da duyurdu.
Türk asıllı Alman vatandaşı Yasemin Gündoğan, Almanya’da çalıştığı para taşıma şirketinden 8.2 milyon euro çalarak kayıplara karışmıştı. Gündoğan’ın, paraları özel jetle Türkiye’ye soktuğu ve Akdeniz’de lüks bir yaşam sürdüğü iddia ediliyordu. Şirket, paralarını geri alabilmek için 3 özel dedektif tutarak Yasemin Gündoğan’ı arıyordu. Gündoğan’ın, Almanya’da bir havaalanında yakalandığı ortaya çıktı.
İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Taksim Gezi Parkı'nın Sultan Bayezid Vakfı’na devrini yasaya aykırı buldu. İBB’nin açtığı tapu iptal davasını karara bağlayan mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıt ve tesciline karar verdi.
Rize’de çekildiği iddia edilen görüntülerde, iki grup arasında silahı çatışma çıktı. Gündüz vakti sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmada, 1’i kadın 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
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Dün Mamak'ta toplu açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın 'Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' tepki gösterdi. Erdoğan, Köksal'a ithafen 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen faşist zihniyetten olmadık' dedi.
Geçtiğimiz saatlerde evine dönmeyen 12 yaşındaki bir çocuğun ailesinin ihbarı üzerine ortaya çıkan çocuk istismarı skandalı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yaşanan korkunç olaya bir tepki de Ebru Gündeş'ten geldi.
Milyonlarca emeklinin gündeminden düşmeyen emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve Emekli Kartı konularına ilişkin bir gelişme yaşandı. Seyyanen zam açıklamasında değinilen emekliye destek paketlerinin ardından ilk 'Emekli Kart' düzenlemesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İHA'nın haberine göre 'Emekli Kart', Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından tanıtıldı. Peki, Emekli Kart'ın avantajları neler? Emekli Kart'a nasıl başvurulur?
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un geçtiğimiz günlerde açıkladığı mal varlığına ilişkin tartışmalar devam ederken, bir iddia da gazeteci Murat Ağırel'den geldi. Ağırel, Altınok'un Antalya Aksu Altıntaş’ta bulunan 660 dairesinin daha bulunduğunu iddia etti. Ağırel, Altınok'un toplamda 843 dairesi bulunduğunu, buna rağmen 2020, 2021, 2022 yıllarında hiç vergi ödenmediğini yazdı.
Yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala anket şirketleri de araştırmalarını kamuoyu ile paylaşıyor. Spectrum House’un İstanbul’da yaptığı araştırmaya göre; Ekrem İmamoğlu en yakın rakibi Murat Kurum’un 4 puan önünde. Ayrıca DEM Parti seçmenlerinin yarısı, Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylüyor.
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Galler’de, başbakan Mark Drakeford'un istifası sonrasında parlamentoda yapılan oylama ile Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, ülkenin yeni başbakanı oldu. Gething, Avrupa’daki ilk siyahi lideri olarak tarihe geçti.
ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların kilitlendiği faiz kararını açıkladı. Beklendiği gibi politika faizini değiştirmeyen Fed, faizi 22 yılın zirvesinde sabit bıraktı.
Seçim gündeminin başından beri en tartışmalı illeri arasında yer alan Hatay'da geçtiğimiz günlerde bir gelişme daha yaşandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Zan, 'Adayım ve çekilmiyorum' diyerek seçimlerde yerini aldığını ifade etti. Peki, Lütfü Savaş hakkında ortaya atılan iddialar ve TİP'in aldığı karar Hatay seçimini nasıl etkileyecek? Veri analisti ve Siyasal & Sayısal Analiz uzmanı Murat Kızılboğa, Hatay seçimine dair seçim öncesi son bir tahminde bulundu.
Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları konuşulmaya devam ediyor. Gazeteci Nevşin Mengü, Ankara’da Trabzonlu Ekrem İmamoğlu’na Fenerbahçeliler oy vermeyebilir hesapları yapıldığını iddia etti.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta sonu Trabzonspor ile Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sonrasında ilk kez açıklamada bulundu. “Türkiye'nin bu mübarek Ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var.” diyen Büyükekşi, yöneticilerin söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini de ifade etti.
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Gündem yorumlarıyla dikkat çeken Fatih Altaylı yeni videosunda söyledikleriyle yine herkesin ilgisini çekti. Seçim öncesi ülkenin geldiği hale değinen Fatih Altaylı, çöpten yemek ayrıştıran yaşlıları örnek göstererek isyan bayraklarını çekti.
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