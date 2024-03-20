Erdoğan'dan CHP'li Burcu Köksal'a Tepki! 'Faşist Zihniyetten Olmadık, Hangi Partiye Oy Verirse Versin...'

Dün Mamak'ta toplu açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın 'Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' tepki gösterdi. Erdoğan, Köksal'a ithafen 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen faşist zihniyetten olmadık' dedi.