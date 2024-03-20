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Erdoğan'dan CHP'li Burcu Köksal'a Tepki! 'Faşist Zihniyetten Olmadık, Hangi Partiye Oy Verirse Versin...'

Erdoğan'dan CHP'li Burcu Köksal'a Tepki! 'Faşist Zihniyetten Olmadık, Hangi Partiye Oy Verirse Versin...'

Recep Tayyip Erdoğan CHP
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.03.2024 - 19:20

Dün Mamak'ta toplu açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın 'Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' tepki gösterdi. Erdoğan, Köksal'a ithafen 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen faşist zihniyetten olmadık' dedi. 

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Geçtiğimiz haftalarda DEM Parti hakkında yaptığı açıklamayla kamuoyunun gündemine oturan ve hemen hemen her siyasi kesimden tepki toplayan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Geçtiğimiz haftalarda DEM Parti hakkında yaptığı açıklamayla kamuoyunun gündemine oturan ve hemen hemen her siyasi kesimden tepki toplayan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Köksal'ın 'Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak.' ifadelerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor' ifadesini kullandı.

Köksal'ın 'Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak.' ifadelerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor' ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Belediyemizin ve kamu kurumlarımızın kapısını hiç kimseye kapatmadık. 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen ırkçı, faşist zihniyetten olmadık."

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Belediyemizin ve kamu kurumlarımızın kapısını hiç kimseye kapatmadık. 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen ırkçı, faşist zihniyetten olmadık."

Erdoğan'ın CHP'li Köksal'ın ifadelerine tepki gösterdiği anlar 📹

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