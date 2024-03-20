İstanbul’da Spectrum House Araştırması: Ekrem İmamoğlu 4 Puan Önde
İstanbul’da Spectrum House Araştırması: Ekrem İmamoğlu 4 Puan Önde
Yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala anket şirketleri de araştırmalarını kamuoyu ile paylaşıyor. Spectrum House’un İstanbul’da yaptığı araştırmaya göre; Ekrem İmamoğlu en yakın rakibi Murat Kurum’un 4 puan önünde. Ayrıca DEM Parti seçmenlerinin yarısı, Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylüyor.
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Spectrum House’un İstanbul’un 26 ilçesinde 2 bin 158 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 36,9’u Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini ifade etti.
Ankete katılanların ise yüzde 31,5’i Murat Kurum, yüzde 4’ü DEM Parti, yüzde 2,8’i Yeniden Refah Partisi, yüzde 2,5’i Zafer Partisi, yüzde 2,4’ü İYİ Parti, yüzde 0,4’ü Saadet Partisi, yüzde 0,2’si Memleket, yüzde 0,1’i DEVA Partisi’ne oy vereceğini belirtti.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise İmamoğlu’na oy vereceğini ifade edenlerin oranı yüzde 43,9, Murat Kurum yüzde 39, DEM Parti yüzde 4,7, Yeniden Refah yüzde 3,7, Zafer Partisi yüzde 3,3, İYİ Parti yüzde 2,6, Saadet Partisi yüzde 0,5 olarak ölçüldü.
Araştırmaya göre, AK Partililerin yüzde 78,9’u Murat Kurum, CHP’lilerin yüzde 84’4’ü Ekrem İmamoğlu, DEM Partililerin yüzde 41,6’sı Meral Danış Beştaş-Murat Çepni, İYİ Partililerin yüzde 30,7’si Buğra Kavuncu, YRP’lilerin yüzde 37,1’i Mehmet Altınöz, Zafer Partililerin yüzde 60,4’ü Azmi Karamahmutoğlu’na oy vereceğini söyledi.
AK Partililerin yüzde 8,3’ü, DEM Partililerin yüzde 47,4’ü, MHP’lilerin yüzde 13,6’sı, İYİ Partililerin yüzde 52,3’ü, YRP’lilerin yüzde 19,4’ü, Zafer Partililerin yüzde 18,8’i, TİP’lilerin ise yüzde 80,8’i Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceklerini kaydetti.
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