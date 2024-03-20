İstanbul’da Spectrum House Araştırması: Ekrem İmamoğlu 4 Puan Önde

Yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kala anket şirketleri de araştırmalarını kamuoyu ile paylaşıyor. Spectrum House’un İstanbul’da yaptığı araştırmaya göre; Ekrem İmamoğlu en yakın rakibi Murat Kurum’un 4 puan önünde. Ayrıca DEM Parti seçmenlerinin yarısı, Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylüyor.