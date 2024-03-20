YÖK Açıkladı: Açıköğretimde Yaklaşık 2 Milyon Öğrencinin Kaydı Silindi
YÖK Açıkladı: Açıköğretimde Yaklaşık 2 Milyon Öğrencinin Kaydı Silindi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), açıköğretim fakültelerinde kaydı bulunan ancak 4 dönem boyunca kaydını yenilemeyen toplam 1 milyon 856 bin 750 öğrencinin kaydının silindiğini açıkladı. YÖK ayrıca, yükseköğretimde kaydı bulunan öğrenci sayısını da duyurdu.
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YÖK, son günlerde yükseköğretimde okuyan öğrenci sayısında ciddi azalma olduğu iddiaları üzerine açıklamada bulundu.
Yapılan yazılı açıklamada, açıköğretim fakültelerinde kaydı bulunan ve 4 dönem boyunca kayıt yenilemeyen 1 milyon 856 bin 750 öğrencinin kaydının silinmesi sebebiyle düşüş olduğu belirtildi.
“Kaydı silinen söz konusu öğrencilerin yüzde 80’inin 5,5 yıldan, yüzde 50’sinin 8 yıldan fazla süredir aynı bölüme kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. 935 bin kişinin ise sınavsız ikinci üniversite veya sınavsız dikey geçiş kapsamında açıköğretim programlarına kayıtlı olduğu görülmüştür.”
“15 Mart 2024 itibarıyla ise 7 milyon 83 bin öğrenci yükseköğretime kayıtlıdır."
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