YÖK Açıkladı: Açıköğretimde Yaklaşık 2 Milyon Öğrencinin Kaydı Silindi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), açıköğretim fakültelerinde kaydı bulunan ancak 4 dönem boyunca kaydını yenilemeyen toplam 1 milyon 856 bin 750 öğrencinin kaydının silindiğini açıkladı. YÖK ayrıca, yükseköğretimde kaydı bulunan öğrenci sayısını da duyurdu.