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TİP ve Gökhan Zan'ın Açıklamalarının Ardından Siyasal Veri Analisti Murat Kızılboğa'dan Hatay Seçim Tahmini!

TİP ve Gökhan Zan'ın Açıklamalarının Ardından Siyasal Veri Analisti Murat Kızılboğa'dan Hatay Seçim Tahmini!

Hatay Seçim Anketi Gökhan Zan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.03.2024 - 21:41

Seçim gündeminin başından beri en tartışmalı illeri arasında yer alan Hatay'da geçtiğimiz günlerde bir gelişme daha yaşandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Zan, 'Adayım ve çekilmiyorum' diyerek seçimlerde yerini aldığını ifade etti. Peki, Lütfü Savaş hakkında ortaya atılan iddialar ve TİP'in aldığı karar Hatay seçimini nasıl etkileyecek? Veri analisti ve Siyasal & Sayısal Analiz uzmanı Murat Kızılboğa, Hatay seçimine dair seçim öncesi son bir tahminde bulundu. 

İşte detaylar...

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimine göre, 31 Mart yerel seçimleri aday listeleri 3 Mart 2024 tarihinde açıklandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimine göre, 31 Mart yerel seçimleri aday listeleri 3 Mart 2024 tarihinde açıklandı.

Kesin listelerin açıklanmasının ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’ı, “partinin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddiaları” gerekçe göstererek adaylıktan çektiğini açıkladı. Ortaya çıkan ses kayıtları iddialar ve Lütfü Savaç'ın adının geçtiği tehdit açıklamalarının ardından eski futbolcu Gökhan Zan ise adaylıktan çekilmediğini duyurdu.

Gökhan Zan, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz ve düzeltme süreçleri sona erdiği ve aday listeleri kesinleştiği için, TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak oy pusulasında yer alacak.

Gökhan Zan, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz ve düzeltme süreçleri sona erdiği ve aday listeleri kesinleştiği için, TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak oy pusulasında yer alacak.

Yaşanan tüm bu süreçlerin ardından Gökhan Zan seçime girecek olsa da TİP'in artık herhangi bir seçim faaliyeti ve desteği olmayacak. Fakat yaşanan olaylar seçmenin karırını ve seçimi de etkilemiş olabilir. Tam da bu noktada son seçim tahmini Siyasal Analiz Uzmanı Murat Kızılboğa'dan geldi.

Siyasal Analiz Uzmanı Murat Kızılboğa tarafından 25 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan Hatay Büyükşehir seçim tahmininde Gökhan Zan'ın yüzde 3,3 oy alacağı öngörülmüştü.

Siyasal Analiz Uzmanı Murat Kızılboğa tarafından 25 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan Hatay Büyükşehir seçim tahmininde Gökhan Zan'ın yüzde 3,3 oy alacağı öngörülmüştü.
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Tahminde, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın yüzde 45,8 oy, AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ün ise yüzde 43,3 oy alacağı beklentisi yer almıştı.

Tahminde bu kez, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın yüzde 43,6 oy, AK Parti Hataya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ün ise yüzde 42,3 oy alacağı beklentisi yer aldı.

Tahminde bu kez, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın yüzde 43,6 oy, AK Parti Hataya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ün ise yüzde 42,3 oy alacağı beklentisi yer aldı.

Kızılboğa'nın 20 Mart Çarşamba günü sosyal platformu X üzerinden yayınladığı tahminde Gökhan Zan'a yer verilmezken; Lütfü Savaş ve Mehmet Öntürk'ün oy oranlarının düştüğü, İYİ Parti adayı Nusret Cömert'in ise oy oranının yüzde 4 arttığı görüldü.

Kızılboğa'nın 20 Mart Çarşamba günü sosyal platformu X üzerinden yayınladığı tahminde Gökhan Zan'a yer verilmezken; Lütfü Savaş ve Mehmet Öntürk'ün oy oranlarının düştüğü, İYİ Parti adayı Nusret Cömert'in ise oy oranının yüzde 4 arttığı görüldü.

Hatay Büyükşehir Seçim Tahmini:

  • Yüzde 43,6 CHP - Lütfü Savaş

  • Yüzde 42,3 AK Parti - Mehmet Öntürk

  • Yüzde 8,2 İYİ Parti - Nusret Cömert

  • Yüzde 2,3 DEM Parti - Perihan Sinemillioğlu

  • Yüzde 2,2 Yeniden Refah - Nuri Parlak

  • Yüzde 1,4 Diğerleri

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İşte, Veri analisti ve Siyasal & Sayısal Analiz uzmanı Murat Kızılboğa'nın Hatay Büyükşehir Seçim Tahmini:

İşte, Veri analisti ve Siyasal & Sayısal Analiz uzmanı Murat Kızılboğa'nın Hatay Büyükşehir Seçim Tahmini:
twitter.com

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Nokta virgül

Sabah akşam lütfü savaş diue ğompa var,özgür özel bile elimizdeki en iyi aday buydu demiş. hala kazanıyor gösteriyorsunuz. hatayın içinden geçmiş,depremde uk... Devamını Gör