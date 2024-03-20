TİP ve Gökhan Zan'ın Açıklamalarının Ardından Siyasal Veri Analisti Murat Kızılboğa'dan Hatay Seçim Tahmini!

Seçim gündeminin başından beri en tartışmalı illeri arasında yer alan Hatay'da geçtiğimiz günlerde bir gelişme daha yaşandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Zan, 'Adayım ve çekilmiyorum' diyerek seçimlerde yerini aldığını ifade etti. Peki, Lütfü Savaş hakkında ortaya atılan iddialar ve TİP'in aldığı karar Hatay seçimini nasıl etkileyecek? Veri analisti ve Siyasal & Sayısal Analiz uzmanı Murat Kızılboğa, Hatay seçimine dair seçim öncesi son bir tahminde bulundu.

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