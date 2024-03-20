TİP ve Gökhan Zan'ın Açıklamalarının Ardından Siyasal Veri Analisti Murat Kızılboğa'dan Hatay Seçim Tahmini!
TİP ve Gökhan Zan'ın Açıklamalarının Ardından Siyasal Veri Analisti Murat Kızılboğa'dan Hatay Seçim Tahmini!
Seçim gündeminin başından beri en tartışmalı illeri arasında yer alan Hatay'da geçtiğimiz günlerde bir gelişme daha yaşandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini açıkladı. Açıklamanın ardından Zan, 'Adayım ve çekilmiyorum' diyerek seçimlerde yerini aldığını ifade etti. Peki, Lütfü Savaş hakkında ortaya atılan iddialar ve TİP'in aldığı karar Hatay seçimini nasıl etkileyecek? Veri analisti ve Siyasal & Sayısal Analiz uzmanı Murat Kızılboğa, Hatay seçimine dair seçim öncesi son bir tahminde bulundu.
İşte detaylar...
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimine göre, 31 Mart yerel seçimleri aday listeleri 3 Mart 2024 tarihinde açıklandı.
Gökhan Zan, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz ve düzeltme süreçleri sona erdiği ve aday listeleri kesinleştiği için, TİP’in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak oy pusulasında yer alacak.
Siyasal Analiz Uzmanı Murat Kızılboğa tarafından 25 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan Hatay Büyükşehir seçim tahmininde Gökhan Zan'ın yüzde 3,3 oy alacağı öngörülmüştü.
Tahminde bu kez, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın yüzde 43,6 oy, AK Parti Hataya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ün ise yüzde 42,3 oy alacağı beklentisi yer aldı.
Kızılboğa'nın 20 Mart Çarşamba günü sosyal platformu X üzerinden yayınladığı tahminde Gökhan Zan'a yer verilmezken; Lütfü Savaş ve Mehmet Öntürk'ün oy oranlarının düştüğü, İYİ Parti adayı Nusret Cömert'in ise oy oranının yüzde 4 arttığı görüldü.
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İşte, Veri analisti ve Siyasal & Sayısal Analiz uzmanı Murat Kızılboğa'nın Hatay Büyükşehir Seçim Tahmini:
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Sabah akşam lütfü savaş diue ğompa var,özgür özel bile elimizdeki en iyi aday buydu demiş. hala kazanıyor gösteriyorsunuz. hatayın içinden geçmiş,depremde uk... Devamını Gör