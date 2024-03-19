Siyasal Veri Analisti Murat Kızılboğa Seçim Öncesi İstanbul Tahmininde Bulundu! İstanbul'da Hangi Aday Önde?
Siyasal Veri Analisti Murat Kızılboğa Seçim Öncesi İstanbul Tahmininde Bulundu! İstanbul'da Hangi Aday Önde?
Türkiye, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimde belediye başkan adaylarını seçmek üzere sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde vatandaşların yakından takip ettiği seçim anketleri ve tahminlere bir yenisi daha eklendi. Veri analisti ve Siyasal & Sayısal Analiz uzmanı Murat Kızılboğa, sosyal medya üzerinden tahminlerinde bulundu. Peki, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kastamonu ve Kars'a dair seçim tahminlerine göre hangi adaylar önde?
İşte, detaylar...
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31 Mart yerel seçimlerine iki haftadan kısa bir zaman kala, özellikle büyükşehirlerde hangi adayın ve siyasi partinin önde olduğu merak konusu oldu.
Seçim gündeminden düşmeyen İstanbul'a ilişkin bir tahmin de Veri analisti ve Siyasal & Sayısal Analiz uzmanı Murat Kızılboğa'dan geldi.
Siyasal ve sayısal analiz uzmanına tarafından yayınlanan tahmine göre, İstanbul'da birinci parti CHP olabilir. Buna göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu 2024 seçimlerinde yüzde 44,3 oy alabilir, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ise 40,2 oyla ikinci parti olabilir.
İşte, Murat Kızılboğa tarafından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan İstanbul Büyükşehir Seçim tahmini
Ataşehir Seçim Tahmini
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Güngören Seçim Tahmini
Paylaşımlarda, İstanbul tahminin yanı sıra Kocaeli, Konya, Kars ve Kastamonu'ya ait 31 Mart 2024 seçim tahminlerine de yer verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin seçim tahminleri şu şekildeydi:
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin seçim tahminleri şu şekildeydi:
Kars Belediyesi'ne ilişkin seçim tahminleri şu şekildeydi:
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Kastamonu Belediyesi'ne ilişkin seçim tahminleri ise şu şekildeydi:
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