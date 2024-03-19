Siyasal Veri Analisti Murat Kızılboğa Seçim Öncesi İstanbul Tahmininde Bulundu! İstanbul'da Hangi Aday Önde?

Türkiye, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimde belediye başkan adaylarını seçmek üzere sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde vatandaşların yakından takip ettiği seçim anketleri ve tahminlere bir yenisi daha eklendi. Veri analisti ve Siyasal & Sayısal Analiz uzmanı Murat Kızılboğa, sosyal medya üzerinden tahminlerinde bulundu. Peki, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kastamonu ve Kars'a dair seçim tahminlerine göre hangi adaylar önde?

İşte, detaylar...