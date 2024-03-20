Emekli Kart Uygulamaya Konuldu! İlk Kez O İlde 65 Yaş Üstü 'Emekli Kart' ile İndirimlerden Yararlanacak!
Emekli Kart Uygulamaya Konuldu! İlk Kez O İlde 65 Yaş Üstü 'Emekli Kart' ile İndirimlerden Yararlanacak!
Milyonlarca emeklinin gündeminden düşmeyen emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve Emekli Kartı konularına ilişkin bir gelişme yaşandı. Seyyanen zam açıklamasında değinilen emekliye destek paketlerinin ardından ilk 'Emekli Kart' düzenlemesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İHA'nın haberine göre 'Emekli Kart', Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından tanıtıldı. Peki, Emekli Kart'ın avantajları neler? Emekli Kart'a nasıl başvurulur?
İşte, detaylar...
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Emekli Kart projesinde ilk adım Gaziantep'ten geldi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konan 65 yaş üstü vatandaşların kullanacağı "Emekli Kart” ile emekliler avantaj ve indirimlerden yararlanacak.
Emekli Kart ile su faturaları ve belediyenin sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim imkanı!
Gazi Konut projelerinde emekliler için yüzde 20 konut kontenjanı ayrılacak.
Emekli Kart başvuruları nasıl yapılacak?
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Emekli lokalleri açılacak: İlk lokal için adres de belli oldu!
İşte, Emekli Kart tanıtımında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yapılan açıklama: "Bizim medeniyetimiz ‘Yaşlılarına of bile deme’ diyor. Bereket dediğin şey paylaşmaktır."
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