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Emekli Kart Uygulamaya Konuldu! İlk Kez O İlde 65 Yaş Üstü 'Emekli Kart' ile İndirimlerden Yararlanacak!

Emekli Kart Uygulamaya Konuldu! İlk Kez O İlde 65 Yaş Üstü 'Emekli Kart' ile İndirimlerden Yararlanacak!

Emekli Zammı Emekli Maaşı Emekli İkramiyesi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.03.2024 - 19:54 Son Güncelleme: 20.03.2024 - 19:56

Milyonlarca emeklinin gündeminden düşmeyen emekli maaşı, bayram ikramiyesi ve Emekli Kartı konularına ilişkin bir gelişme yaşandı. Seyyanen zam açıklamasında değinilen emekliye destek paketlerinin ardından ilk 'Emekli Kart' düzenlemesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. İHA'nın haberine göre 'Emekli Kart', Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından tanıtıldı. Peki, Emekli Kart'ın avantajları neler? Emekli Kart'a nasıl başvurulur? 

İşte, detaylar...

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Emekli Kart projesinde ilk adım Gaziantep'ten geldi.

Emekli Kart projesinde ilk adım Gaziantep'ten geldi.

Emeklilerin maaşları ve olası zam ihtimalleri seçim öncesi gündemde önemli bir yer tutarken, 10 bin TL ve altında emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir çözüm önerisi gündeme geldi. Bu yeni formül, 'Emekli Kart' projesi olarak adlandırıldı. Projenin, tüm Türkiye'de uygulanması planlanırken ilk adım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Emekliler, 'Emekli Kart' ile çeşitli indirimlerden faydalanabilecek. 

Gelin, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından tanıtılan 'Emekli Kart' ve indirimlerine ilişkin detaylara birlikte göz atalım 👇

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konan 65 yaş üstü vatandaşların kullanacağı "Emekli Kart” ile emekliler avantaj ve indirimlerden yararlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konan 65 yaş üstü vatandaşların kullanacağı "Emekli Kart” ile emekliler avantaj ve indirimlerden yararlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların sosyal hayatını kolaylaştırmak ve dijital dünyada sunulan hizmetlere hızlı bir şekilde erişim sağlamak adına yeni bir mobil uygulama geliştirdi.

Bu yenilikçi uygulama, Gaziantep'te yaşayan 65 yaş üstü 76 bin vatandaşın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Uygulamanın tanıtımı, 18 - 24 Mart Yaşlılar Haftası vesilesiyle düzenlenen bir iftar yemeğinde Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yapıldı.

Emekli Kart ile su faturaları ve belediyenin sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim imkanı!

Emekli Kart ile su faturaları ve belediyenin sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim imkanı!

Gaziantep Emekli Kart’ı kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara içme suyunda, ilan ve reklam vergisinde ve belediyeye bağlı sosyal tesislerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Haydi Sofraya Lokantalarında yüzde 20 indirimli faydalanılabilecek.

Gazi Konut projelerinde emekliler için yüzde 20 konut kontenjanı ayrılacak.

Gazi Konut projelerinde emekliler için yüzde 20 konut kontenjanı ayrılacak.

Mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek doğal gaz tesisatı desteği, kentteki mağazalar ve firmalar tarafından sunulan özel indirimlerle birlikte kullanıcılara sunulacak.

Emekli Kart başvuruları nasıl yapılacak?

Emekli Kart başvuruları nasıl yapılacak?

İHA'nın haberine göre mobil platformlar üzerinden başvurular kabul edilirken, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beyaz Masa birimi ve ALO 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla da kayıt oluşturulabilecek. 

Bu hizmetten yararlanabilmek için mobil uygulamayı, App Store veya Google Play mağazalarından indirmek gerekecek.

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Emekli lokalleri açılacak: İlk lokal için adres de belli oldu!

Emekli lokalleri açılacak: İlk lokal için adres de belli oldu!

Toplantıda konuşan Başkan Şahin, yeni dönemde çeşitli mahallelere emekli lokalleri kurulacağının haberini de verdi. İlk emekli lokali olarak eski Öğretmen Evi'nin kullanılacağı belirtildi ve bu lokallerin sayısının yeni dönemde daha da artırılacağı ifade edildi.

İşte, Emekli Kart tanıtımında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yapılan açıklama: "Bizim medeniyetimiz ‘Yaşlılarına of bile deme’ diyor. Bereket dediğin şey paylaşmaktır."

İşte, Emekli Kart tanıtımında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yapılan açıklama: "Bizim medeniyetimiz ‘Yaşlılarına of bile deme’ diyor. Bereket dediğin şey paylaşmaktır."

“Bizim medeniyetimiz diyor ki ‘Yaşlılarına of bile deme’ diyor. Bereket dediğin şey paylaşmaktır. Bütün tesislerimize gittiğinizde sosyal tesislerimizde bu kartı size verdiğimizde gideceksiniz yüzde 20 daha uygun yararlanacak, daha uyguna su faturası ödeyeceksiniz. Yeni dönemde biz Gazikonut yapmaya devam edeceğiz. Bu konutlarda yüzde 20 kontenjanını sizlere emeklilerimize, yaşlılarımıza vereceğiz. Yaşlılarımızdan kim hobi bahçesi istiyorsa yeni dönemde hobi bahçesi yapacağız. Bostanınızı ekip biçeceksiniz istediğiniz gibi. Bir diğer istediğinizde emekliler lokaliydi. Öğretmen Evi’nin eski tesisi yıkılıyor. Eski yerine de bir emekli lokali yapacağız. Yeni dönemde ayrıca bu lokalleri çoğaltacağız. Kömür dağıtıyoruz hava kirleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yarısı bakanlık yarısı bizden doğalgaza dönüşüm yapıyoruz. Bin 500 hanenin doğal gaz dönüşümünü yaptık. Bu çalışmaları yapıyoruz. Yeni dönemde kömür dağıttığımız yerlerde 65 yaş üstü vatandaşların doğal gaz dönüşümünü yapacağız. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde Haydi Sofraya diye bir merkez açtık. 4 çeşit yemek var. Sabit fiyat burada yiyebilirsiniz. Burada da 3’te 1’i fiyata olacak. Şehrimizdeki anlaşmalı mağazalarda da yüzde 20 indirimden yararlanabileceksiniz. Ayrıca emeklilerimizden ayrıca yüzde 20 reklam ilan vergilerinde indirim alacaksınız. Daha ucuz vergiyi, faturayı sizlere uygulayacağız. Lokantaya giderek ucuza yemek yiyeceğiniz bir çalışmayı sizler için başlatıyoruz”

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