Emekli Kart Uygulamaya Konuldu! İlk Kez O İlde 65 Yaş Üstü 'Emekli Kart' ile İndirimlerden Yararlanacak!

“Bizim medeniyetimiz diyor ki ‘Yaşlılarına of bile deme’ diyor. Bereket dediğin şey paylaşmaktır. Bütün tesislerimize gittiğinizde sosyal tesislerimizde bu kartı size verdiğimizde gideceksiniz yüzde 20 daha uygun yararlanacak, daha uyguna su faturası ödeyeceksiniz. Yeni dönemde biz Gazikonut yapmaya devam edeceğiz. Bu konutlarda yüzde 20 kontenjanını sizlere emeklilerimize, yaşlılarımıza vereceğiz. Yaşlılarımızdan kim hobi bahçesi istiyorsa yeni dönemde hobi bahçesi yapacağız. Bostanınızı ekip biçeceksiniz istediğiniz gibi. Bir diğer istediğinizde emekliler lokaliydi. Öğretmen Evi’nin eski tesisi yıkılıyor. Eski yerine de bir emekli lokali yapacağız. Yeni dönemde ayrıca bu lokalleri çoğaltacağız. Kömür dağıtıyoruz hava kirleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yarısı bakanlık yarısı bizden doğalgaza dönüşüm yapıyoruz. Bin 500 hanenin doğal gaz dönüşümünü yaptık. Bu çalışmaları yapıyoruz. Yeni dönemde kömür dağıttığımız yerlerde 65 yaş üstü vatandaşların doğal gaz dönüşümünü yapacağız. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerisinde Haydi Sofraya diye bir merkez açtık. 4 çeşit yemek var. Sabit fiyat burada yiyebilirsiniz. Burada da 3’te 1’i fiyata olacak. Şehrimizdeki anlaşmalı mağazalarda da yüzde 20 indirimden yararlanabileceksiniz. Ayrıca emeklilerimizden ayrıca yüzde 20 reklam ilan vergilerinde indirim alacaksınız. Daha ucuz vergiyi, faturayı sizlere uygulayacağız. Lokantaya giderek ucuza yemek yiyeceğiniz bir çalışmayı sizler için başlatıyoruz”