20 Kasım Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
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20 Kasım Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 20 Kasım Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Donald Trump 5 Kasım’da ABD’nin yeni başkanı olarak seçildi. Ezber bozan çıkışlarıyla bilinen Trump’tan ezber bozan bir adım daha geldi.
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Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş son günlerde iyice alevlenmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Ukrayna tarafından Rus topraklarına NATO üyesi ülkelerin ürettiği silahlarla saldırı olması halinde nükleer silahla karşılık vermeyi onaylayan askeri doktrini yürürlüğe almıştı. Bloomberg, Ukrayna’nın İngiltere’nin ürettiği füzelerle Rusya içindeki askeri bir hedefe saldırı düzenlediğini iddia etti. Ukrayna, geçtiğimiz günlerde de ABD’nin Ukrayna’ya hibe ettiği ATACMS füzeleriyle Rusya’nın Bryansk şehrine saldırı düzenlemişti.
TV8’de yayınlanan maçlar sırasında saha içi reklam alanlarında yer alan bahis sitelerinin reklamları tartışma konusu olmuştu. Dün akşamki Karadağ-Türkiye arasında oynanan futbol müsabakasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis reklamı yapılması ve insanların teşvik edilmesi iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de TV8 için inceleme başlatıldığını açıkladı.
2019 yılında adını Sol Parti olarak değiştiren Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde bir dönem genel başkanlık görevinde de bulunan Ufuk Uras, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile sürpriz bir görüşme yaptı. Uras'ın aynı gün DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan ve Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'la da bir dizi görüşme yapmak için masaya oturması yeni çözüm sürecinde bir aktör olarak öne çıkabileceği yorumları yapılmasına neden oldu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM Başkanlığı’na sundukları kanun teklifini açıkladı. MHP’nin hazırladığı kanun teklifine göre, yapım yılı 2000 öncesi olan (25 yaş ve daha üstü) araçların geri dönüşüme gönderilmesi ve yerine yerli üretim araçlar için ÖTV alınmaması öngörülüyor.
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Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) istifa depremi yaşanıyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 3 milletvekilinin istifasının istendiğini ve istifa dilekçelerinin de kabul edilerek partiden uzaklaştırıldığını açıkladı. 3 milletvekilinin istifası sonrasında MHP’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 47’ye düştü.
Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları yıllar sonra ortaya çıkınca anneleri Suphiye Orancı hakkında birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesinin toplamda dört çocuğu olduğunu ve hatta kardeşlerinden biri olan Dilara Gülatan'ın babasının da Uğur Dündar olduğunu söyleyince ortalık karışmıştı. Başından beri babalık iddiasını reddeden Uğur Dündar, DNA testinden "baba değil" sonucu alsa da Dilara Gülatan, Adli Tıp'a itiraz etmişti. Geçtiğimiz saatlerde, aylardır devam eden babalık davası sonuçlandı. İlk açıklama Uğur Dündar'dan geldi.
Türkiye, mevsimin ilk soğuk hava dalgasına hazırlanıyor. Yarın Marmara’da etkili olacak fırtına sebebiyle AKOM ve İGDAŞ’tan peş peşe uyarılar geldi. AKOM, hava sıcaklığının 10 derece birden düşebileceğini ve yoğun yağış olabileceğini açıkladı. İGDAŞ ise güvenli doğal gaz kullanımı için uyarı yayınladı.
Yaklaşık 3 yıldır süren Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta son günlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna’nın, ABD ve İngiltere yapımı silahlarla Rus topraklarına saldırı düzenlemesi sonrasında, Rusya nükleer silah gücünü masaya koymuştu. Tüm bunlar yaşanırken, Rus basını Belarus Devlet Televizyonu’na dayandırdığı haberinde, Polonya, Litvanya ve Ukrayna’dan gelen silahlı çetelerin Belarus’u işgal etmeye çalışacağını iddia etti. Ayrıca NATO güçlerinin de silahlı çetelere destek vereceği haberde yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis reklamı yaptığı için Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Savcılık, iki ünlü ismin iddianamesini hazırladı. Mahkemeye sunulan iddianamede, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın en üst sınırdan cezalandırılması istendi.
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Niğde'deki engelli bakımevinde 9 yaşındaki epilepsi hastası çocuğun ölümüyle ilgili tüyler ürperten bir konuşma yaptı. Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a olay öncesi soru önergesi verdiğini ve yanıt alamadığını söyledi. Çömez’in konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise oturuma ara vermek zorunda kaldı. Önder, "Ne yapmam bekleniyor? Böyle bir vahşet var ‘Hadi bir grup başkanvekili daha konuştu, devam edelim’ mi diyeyim?" dedi.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde polislere silahlı saldırı düzenlendi. Kavga ihbarına giden polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Yaralanan polislerden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gazeteci Emrullah Erdinç, ağır yaralanan polislerinden birinin şehit olduğunu yazdı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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