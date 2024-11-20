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Önce Devlet Bahçeli Sonra DEM ile Görüştü: Yeni Çözüm Sürecinde Gizemli Aktör!

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Önce Devlet Bahçeli Sonra DEM ile Görüştü: Yeni Çözüm Sürecinde Gizemli Aktör!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
20.11.2024 - 19:35

2019 yılında adını Sol Parti olarak değiştiren Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde bir dönem genel başkanlık görevinde de bulunan Ufuk Uras, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile sürpriz bir görüşme yaptı. Uras'ın aynı gün DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan ve Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'la da bir dizi görüşme yapmak için masaya oturması yeni çözüm sürecinde bir aktör olarak öne çıkabileceği yorumları yapılmasına neden oldu. 

Buyrun detayları inceliyoruz 👇🏻

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Siyaset kulislerinde bugün, 2019 yılında adını Sol Parti olarak değiştiren Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde bir dönem genel başkanlık görevinde bulunan Ufuk Uras'ın MHP lideri Bahçeli ile yaptığı görüşme öne çıkıyor.

Siyaset kulislerinde bugün, 2019 yılında adını Sol Parti olarak değiştiren Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde bir dönem genel başkanlık görevinde bulunan Ufuk Uras'ın MHP lideri Bahçeli ile yaptığı görüşme öne çıkıyor.

Uras, sosyal medya platformu X'teki hesabından görüşmeyi şu ifadelerle duyurdu: "Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim."

Uras, sosyal medya platformu X'teki hesabından görüşmeyi şu ifadelerle duyurdu: "Sayın Devlet Bahçeli ile son dönem ortaya koyduğu perspektifle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Gösterdiği ilgi ve sohbet için teşekkür ederim."

Ufuk Uras'ın hemen ardından bu kez DEM Parti'nin A Takımı ile görüşmeye gitmesi ise akıllarda bazı senaryolar doğurdu.

Ufuk Uras'ın hemen ardından bu kez DEM Parti'nin A Takımı ile görüşmeye gitmesi ise akıllarda bazı senaryolar doğurdu.

Uras'ın DEM Parti görüşmesine ilişkin ikinci paylaşımı 👇🏻

Uras'ın DEM Parti görüşmesine ilişkin ikinci paylaşımı 👇🏻

Rasim Ozan Kütahyalı, Ufuk Uras'ın bugün yaptığı iki kritik görüşme sonrası kendisiyle görüştüğünü ve Uras'ın yeni çözüm sürecinde etkili aktörlerden biri olabileceğini ima etti.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ufuk Uras'ın bugün yaptığı iki kritik görüşme sonrası kendisiyle görüştüğünü ve Uras'ın yeni çözüm sürecinde etkili aktörlerden biri olabileceğini ima etti.
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ROK paylaşımında, "Ufuk Uras-Abdullah Öcalan görüşmesi gamechanger/ oyun değiştirici bir hamle olacaktır" ifadelerini kullandı.

ROK paylaşımında, "Ufuk Uras-Abdullah Öcalan görüşmesi gamechanger/ oyun değiştirici bir hamle olacaktır" ifadelerini kullandı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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