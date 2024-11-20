Önce Devlet Bahçeli Sonra DEM ile Görüştü: Yeni Çözüm Sürecinde Gizemli Aktör!

2019 yılında adını Sol Parti olarak değiştiren Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde bir dönem genel başkanlık görevinde de bulunan Ufuk Uras, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile sürpriz bir görüşme yaptı. Uras'ın aynı gün DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan ve Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'la da bir dizi görüşme yapmak için masaya oturması yeni çözüm sürecinde bir aktör olarak öne çıkabileceği yorumları yapılmasına neden oldu.

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