İzmir’de Polise Silahlı Saldırı: 2’si Ağır 3 Polis Yaralandı
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İzmir’de Polise Silahlı Saldırı: 2’si Ağır 3 Polis Yaralandı
İzmir’in Seferihisar ilçesinde polislere silahlı saldırı düzenlendi. Kavga ihbarına giden polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Yaralanan polislerden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.
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Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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