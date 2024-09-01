2 Eylül Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün ikili ilişkiler ve sosyal hayat gündeminde yer alacak. Özellikle partnerin ile ilgili konularda her zamankinden daha hassas olabilirsin. Aranızdaki küçük anlaşmazlıklar ve huzursuzluklar içine dert olabilir. Bu nedenle günü ikinci yarısında partnerine küçük bir sürpriz yapmayı planlayabilirsin. Gün içersinde ailen, arkadaşların ve dostların ile birlikte zaman geçirmek isteyebilirsin. Bu dönemde sevdiğin herkesi etrafında görmek, bugün sana güç verebilir.

Öte yandan haftaya büyük bir hırs ve heyecanla başlayacaksın. İçindeki başarma arzusu ve hedeflerine ulaşma isteği artarken bir an önce iş hayatında güçlenmek isteyeceksin. Statünün ve rütbenin artmasını bugünlerde çok fazla önemseyeceksin. Terfiler, iş değişiklikleri ve zam beklentileri gündeminde yer alacak. Rekabete hazırsın ve haliyle istediğini de almak üzeresin.

İşin ve sevdiklerinin yanı sıra, sağlığına ve günlük rutinlerine de odaklanmalısın. Kendini rahat ve konforlu hissettiğin bir yaşam alanı inşa etmelisin. Bu sayede kendine baş başa kalarak dinlenmeli ve zihnini toplamalısın. Her şey aynı anda düşünmek seni bir hali yoruyor olmalı, dinlenmeye de ihtiyacım var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...