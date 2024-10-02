2 Ekim Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
2 Ekim Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 2 Ekim Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.
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Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erdoğan’ı ayakta karşılayanlara ateş püskürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken hakkında açılan ‘ihaleye fesat karıştırma’ davası 20 Kasım’a ertelendi.
Geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılama kararı sonrasında cezaevinden ayrı ayrı tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çifti, bugün vergi kanuna muhalefet suçlamasıyla yargılandıkları davada şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Polat çiftinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bir binayı vurduğunu duyurdu. Olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
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Batman'da yaklaşık iki haftadır aralıksız hapşırma ve öksürük şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Benzair Aydın'dan iyi haber geldi. Tedavisine destek olan Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
Yüksek kira fiyatlarının önüne geçmek için yeni çalışmalar yapılacağını açıklayan Bakan Mehmet Şimşek, sosyal konut projelerine ağırlık verileceğini duyurdu. Şimşek, “Vatandaşların konuta erişimini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.
Münevver Karabulut’u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden ancak kamuoyunda ölmediğine dair iddialar bulunan Cem Garipoğlu’nun mezarı yarın açılacak ve fethi kabir işlemi uygulanacak. Polis ekipleri, mezarlık açılmadan önce mezarlıkta önlem alarak mezarın çevresini korumaya aldı.
Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti henüz çözülmüş değil. DEM Parti, TBMM’de Narin için araştırma komisyonu kurulmasını önermişti. Bugün Genel Kurul’da görüşülen öneri AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.
Almanya’nın Hamburg kentinde Afrika ülkesi Ruanda’dan gelen bir öğrencinin, ölümcül Marburg virüsü ile temaslı olduğunun ortaya çıkması sonrasında tren istasyonu kısa süreli kapatıldı. Afrikalı öğrenci ve kız arkadaşı koruyucu ekipmanlar giyen sağlık görevlileri tarafından karantinaya alındı. Ayrıca tren istasyonunda bulunan bazı kişilerden örnekler alındı.
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Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa mücadelesi tribün olayları nedeniyle yarıda kaldı ve yarına ertelendi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan, ve kaybının 19. gününde cansız bedenine ulaşılan minik Narin'in cinayeti bugün hala aydınlatılmadı. Devam eden soruşturmada pek çok iddia ortaya atılsa da henüz bir sonuca ulaşılmadı.
Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Serhat Akın geçtiğimiz günlerde program çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. Yaklaşık 1 haftadır hastanede tedavi gören Serhat Akın, hastane odasından video paylaştı. Akın, kendisini ziyarete gelenlere teşekkür etti ve saldırı sonrası çıkan “Borç nedeniyle vuruldu” iddialarına da çok üzüldüğünü söyledi.
Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında bugün 9 karşılaşma oynandı. Benfica’da forma giyen Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla çıktığı ikinci Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmayı başardı. Ayrıca bu akşam Milli futbolcular, Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Arda Güler de yeşil sahada mücadele etti.
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