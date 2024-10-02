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Dilan ve Engin Polat Çifti İfade Vermek İçin Adliyede: Vergi Kanuna Muhalefet Suçlamasıyla Yargılanıyorlar

Dilan ve Engin Polat Çifti İfade Vermek İçin Adliyede: Vergi Kanuna Muhalefet Suçlamasıyla Yargılanıyorlar

Dilan Polat
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 17:33

Geçtiğimiz günlerde tutuksuz yargılama kararı sonrasında cezaevinden ayrı ayrı tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çifti, bugün vergi kanuna muhalefet suçlamasıyla yargılandıkları davada şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Polat çiftinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

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Dilan ve Engin Polat ile birlikte 28 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla görülen davada geçtiğimiz günlerde tüm tutuklu sanıklar tahliye olmuştu.

Dilan ve Engin Polat ile birlikte 28 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla görülen davada geçtiğimiz günlerde tüm tutuklu sanıklar tahliye olmuştu.

Polat çifti ile beraber 6 kişinin yargılandığı “vergi kanuna muhalefet” davası ise ayrı olarak görülüyor.

Polat çifti ile beraber 6 kişinin yargılandığı “vergi kanuna muhalefet” davası ise ayrı olarak görülüyor.

Bu soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Bu soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

Soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'na çıkan Polat çiftinin "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alındı.

Soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'na çıkan Polat çiftinin "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alındı.

Dilan Polat'ın ifadesinde "vergi kanununa muhalefet" konusuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını iddia ettiği, eşi Engin Polat'ın ise şirketlerindeki eyleme ilişkin, "gerçek ticaret yaptık" şeklinde beyanda bulundukları öğrenildi.

Dilan Polat'ın ifadesinde "vergi kanununa muhalefet" konusuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını iddia ettiği, eşi Engin Polat'ın ise şirketlerindeki eyleme ilişkin, "gerçek ticaret yaptık" şeklinde beyanda bulundukları öğrenildi.

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