Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Almanya’da Ölümcül Marburg Virüsü Paniği: Temaslı Kişiler Karantinaya Alındı

Almanya’da Ölümcül Marburg Virüsü Paniği: Temaslı Kişiler Karantinaya Alındı

Almanya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 20:21

Almanya’nın Hamburg kentinde Afrika ülkesi Ruanda’dan gelen bir öğrencinin, ölümcül Marburg virüsü ile temaslı olduğunun ortaya çıkması sonrasında tren istasyonu kısa süreli kapatıldı. Afrikalı öğrenci ve kız arkadaşı koruyucu ekipmanlar giyen sağlık görevlileri tarafından karantinaya alındı. Ayrıca tren istasyonunda bulunan bazı kişilerden örnekler alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Marburg virüsü, yüzde 88’i bulan ölüm oranı ve herhangi bir tedavisi veya aşısı olmaması sebebiyle en tehlikeli virüslerden biri olarak dikkat çekiyor.

Marburg virüsü, yüzde 88’i bulan ölüm oranı ve herhangi bir tedavisi veya aşısı olmaması sebebiyle en tehlikeli virüslerden biri olarak dikkat çekiyor.

Ciltte döküntü, göz kanaması, ishal, geçmeyen baş ağrısı ve yüksek ateş belirtileri olan Marburg virüsü, Afrika’da yaygın olarak görülebilen Ebola virüsüne benzerlik gösteriyor.

Ciltte döküntü, göz kanaması, ishal, geçmeyen baş ağrısı ve yüksek ateş belirtileri olan Marburg virüsü, Afrika’da yaygın olarak görülebilen Ebola virüsüne benzerlik gösteriyor.

Almanya’ya Ruanda’da gelen bir öğrencinin, ülkesinde Marburg virüsü ile temaslı olduğunu öğrenen ekipler Hamburg’taki bir tren istasyonunu kapattı.

Almanya’ya Ruanda’da gelen bir öğrencinin, ülkesinde Marburg virüsü ile temaslı olduğunu öğrenen ekipler Hamburg’taki bir tren istasyonunu kapattı.

Afrikalı öğrenci ve yanında bulunan kız arkadaşı karantinaya alındı, ayrıca istasyonda bulunan bazı kişilerden de örnekler toplandı. Ekipler işlemler sonrasında tren istasyonunu yeniden açtı.

Afrikalı öğrenci ve yanında bulunan kız arkadaşı karantinaya alındı, ayrıca istasyonda bulunan bazı kişilerden de örnekler toplandı. Ekipler işlemler sonrasında tren istasyonunu yeniden açtı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın