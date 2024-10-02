Almanya’da Ölümcül Marburg Virüsü Paniği: Temaslı Kişiler Karantinaya Alındı
Almanya’da Ölümcül Marburg Virüsü Paniği: Temaslı Kişiler Karantinaya Alındı
Almanya’nın Hamburg kentinde Afrika ülkesi Ruanda’dan gelen bir öğrencinin, ölümcül Marburg virüsü ile temaslı olduğunun ortaya çıkması sonrasında tren istasyonu kısa süreli kapatıldı. Afrikalı öğrenci ve kız arkadaşı koruyucu ekipmanlar giyen sağlık görevlileri tarafından karantinaya alındı. Ayrıca tren istasyonunda bulunan bazı kişilerden örnekler alındı.
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Marburg virüsü, yüzde 88’i bulan ölüm oranı ve herhangi bir tedavisi veya aşısı olmaması sebebiyle en tehlikeli virüslerden biri olarak dikkat çekiyor.
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Ciltte döküntü, göz kanaması, ishal, geçmeyen baş ağrısı ve yüksek ateş belirtileri olan Marburg virüsü, Afrika’da yaygın olarak görülebilen Ebola virüsüne benzerlik gösteriyor.
Almanya’ya Ruanda’da gelen bir öğrencinin, ülkesinde Marburg virüsü ile temaslı olduğunu öğrenen ekipler Hamburg’taki bir tren istasyonunu kapattı.
Afrikalı öğrenci ve yanında bulunan kız arkadaşı karantinaya alındı, ayrıca istasyonda bulunan bazı kişilerden de örnekler toplandı. Ekipler işlemler sonrasında tren istasyonunu yeniden açtı.
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