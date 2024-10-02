Almanya’da Ölümcül Marburg Virüsü Paniği: Temaslı Kişiler Karantinaya Alındı

Almanya’nın Hamburg kentinde Afrika ülkesi Ruanda’dan gelen bir öğrencinin, ölümcül Marburg virüsü ile temaslı olduğunun ortaya çıkması sonrasında tren istasyonu kısa süreli kapatıldı. Afrikalı öğrenci ve kız arkadaşı koruyucu ekipmanlar giyen sağlık görevlileri tarafından karantinaya alındı. Ayrıca tren istasyonunda bulunan bazı kişilerden örnekler alındı.