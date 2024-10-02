Avukat Prof. Dr. Adem Sözüer Narin Davası Hakkında Konuştu: "Soruşturmanın Gizliliği Bilinçli İhlal Ediliyor"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan, ve kaybının 19. gününde cansız bedenine ulaşılan minik Narin'in cinayeti bugün hala aydınlatılmadı. Devam eden soruşturmada pek çok iddia ortaya atılsa da henüz bir sonuca ulaşılmadı.