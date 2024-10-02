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Hapşırma Nöbetine Yakalanmıştı: Batmanlı Genç Kadından Sevindiren Haber Geldi!

Hapşırma Nöbetine Yakalanmıştı: Batmanlı Genç Kadından Sevindiren Haber Geldi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 18:32

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Batman'da yaklaşık iki haftadır aralıksız hapşırma ve öksürük şikayetleriyle hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Benzair Aydın'dan iyi haber geldi. Tedavisine destek olan Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

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24 yaşındaki genç kadının sağlık sorunlarına çözüm bulan isim, Dinçer Azaphan oldu. Aydın, Batman'daki hastane sürecinin ardından Ankara’ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

24 yaşındaki genç kadının sağlık sorunlarına çözüm bulan isim, Dinçer Azaphan oldu. Aydın, Batman'daki hastane sürecinin ardından Ankara’ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

Genç kadının yardım çağrısından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Benzair Aydın, sağlık durumunun iyi olduğunu, hapşırık ve öksürüğünün geçtiğini belirtti. Genç kadının sağlık durumu takip edilmeye devam edilecek ve kısa sürede taburcu edilmesi bekleniyor.

Benzair Aydın, sağlık durumunun iyi olduğunu, hapşırık ve öksürüğünün geçtiğini belirtti. Genç kadının sağlık durumu takip edilmeye devam edilecek ve kısa sürede taburcu edilmesi bekleniyor.

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