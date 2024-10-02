Hapşırma Nöbetine Yakalanmıştı: Batmanlı Genç Kadından Sevindiren Haber Geldi!

Genç Kız "Bana Bir Çocuk Yazıyor" Diyerek Çakal'ı Gösterdi: Annesi Ünlü Rapçiyi Beğenmedi!

İstanbul’da Gün Batımı Unutulmaz Bir Görsel Şölene Vesile Oldu

Eşi Bile Ona İnanmadı: Hiç Gitmediği Şanlıurfa'da Trafik Cezası Yiyen Adam Mağdur Olduğunu Söyledi