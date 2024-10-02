Adana'da Gecelik 27 Bin TL'lik Otel Fiyatı Şok Etti: İçerik Üreticisi Adem Metan Tepkisi Gösterdi

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Adana'da düzenlenecek olan Teknofest etkinliği öncesinde otel fiyatlarının astronomik seviyelere çıkması, içerik üreticisi Adem Metan'ı şoke etti.
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2 gecelik otel fiyatının 54 bin TL olması üzerine bir otel çalışanıyla telefon görüşmesi yapan Metan, bu duruma tepkisini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Metan, yaptığı paylaşımda “Adana’da gecelik otel fiyatı 27.200 lira! Teknofest için Adana'dayız, teknolojiye ve gençlere yönelik böylesine önemli bir etkinlikte bulunmak gurur verici. Ancak otel fiyatları tam bir fırsatçılık örneği! İki oda için gecelik 54.000 TL, bir odanın geceliği 27.200 TL’ye geliyor. Böylesi astronomik rakamlar hem misafirperverliğimize hem de bu tür etkinliklerin ruhuna yakışmıyor. Bu fırsatçılığın bir son bulması lazım.” diyerek fiyatların pahalılığını eleştirdi.
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