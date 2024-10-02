Adana'da Gecelik 27 Bin TL'lik Otel Fiyatı Şok Etti: İçerik Üreticisi Adem Metan Tepkisi Gösterdi

Adana, 2-6 Ekim tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile buluşuyor. Adana Havalimanı’nda gerçekleştirilecek festivalde 1 milyon 500 binin üzerinde katılımcı beklenirken, kentteki otellerin rezervasyonlarla dolduğu bildirildi.