Silahlı Saldırıya Uğrayan Serhat Akın’dan Hastane Odasından Açıklama Geldi
Silahlı Saldırıya Uğrayan Serhat Akın’dan Hastane Odasından Açıklama Geldi
Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Serhat Akın geçtiğimiz günlerde program çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. Yaklaşık 1 haftadır hastanede tedavi gören Serhat Akın, hastane odasından video paylaştı. Akın, kendisini ziyarete gelenlere teşekkür etti ve saldırı sonrası çıkan “Borç nedeniyle vuruldu” iddialarına da çok üzüldüğünü söyledi.
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Yorumcu Serhat Akın, tehdit edildiğini açıkladıktan sonra program çıkışında silahlı saldırıya uğramış ve ayağından vurulmuştu.
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Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırı sonrasında 5 kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Serhat Akın saldırı sonrası ilk kez açıklamada bulundu ve hastane odasından video paylaştı.
Kendisini ziyarete gelen ve geçmiş olsun diye arayanlara teşekkür eden Serhat Akın, olayın her yönüyle aydınlatılması için yetkililere güvendiğini de söyledi.
Akın ayrıca saldırı nedeni olarak “Borç yüzünden” diyenlere de tepki gösterdi.
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Serhat Akın'ın paylaştığı video 👇
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