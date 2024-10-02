Silahlı Saldırıya Uğrayan Serhat Akın’dan Hastane Odasından Açıklama Geldi

Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Serhat Akın geçtiğimiz günlerde program çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı. Yaklaşık 1 haftadır hastanede tedavi gören Serhat Akın, hastane odasından video paylaştı. Akın, kendisini ziyarete gelenlere teşekkür etti ve saldırı sonrası çıkan “Borç nedeniyle vuruldu” iddialarına da çok üzüldüğünü söyledi.