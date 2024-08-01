2 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün çoğunlukla finansal konular gündeminde yerini alacak. Bir süredir beklediğin ödemeyi, mirası ya da maaş zammını almanın zamanı geldi. Maddi anlamda refaha ulaşmanı sağlayacak olan toplu para, vergi ödemeleri ve varsa borçlarını kapatman için de önemli bir fırsata dönüşecek. Ancak bir an önce yatırım planı yaparak elindeki parayı değerlendirmenin bir yolunu bulmalısın. Aksi takdirde yaklaşmakta olan retro, bu fırsatı elinden alabilir.

Öte yandan bu dönemde iş hayatında da önemli kararlar alman gerekebilir. Kariyerinde değişikliğe gitmek isteyebilirsin. Elindeki maddi gücün verdiği özgürlükle belki de hayalindeki işi inşa edebilirsin.

Gelelim aşk hayatına! Rahata erdiğin, sorumluluklarından ve yüklerinden kurtulduğun bu süreçte kalbini açmalısın. Belki de aşk sen istemediğin için sana yaklaşamıyordur. Yakın çevrende ya da arkadaşlarının arasında ruh eşin de yer alıyor olabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...